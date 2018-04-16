مفتشية الداخلية تضبط 574 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة

خلال الفصل الأول من العام الحالي 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، أمس الاثنين، ان مكاتبها في عموم المحافظات باستثناء بغداد تمكنت خلال الفصل الأول من العام الحالي 2018 من ضبط 574 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة.

وذكر تقرير صادر عن مديرية تفتيش المحافظات في مفتشية الداخلية تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “مكاتبها تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2018 من اكتشاف 514 حالة فساد اداري و 60 حالة فساد مالي”.

وأضاف أن ” مكتب تفتيش محافظة البصرة تمكن من اكتشاف 51 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي”.

وتابع ان “مكتب تفتيش محافظة ميسان تمكن من اكتشاف 29 حالة فساد اداري، ومكتب تفتيش محافظة ذي قار تمكن من اكتشاف 34 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي”.

واستطرد ان “مكتب تفتيش محافظة المثنى تمكن من اكتشاف 26 حالة فساد اداري، فيما اكتشف مكتب تفتيش محافظة الديوانية 30 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي، إضافة الى 61 حالة فساد اداري و 3 حالات فساد مالي اكتشفها مكتب تفتيش النجف الاشرف”.

وبين: ” في الوقت الذي اكتشف مكتب تفتيش محافظة كربلاء 47 حالة فساد اداري و 16 حالة فساد مالي، كانت حصيلة مكتب تفتيش محافظة بابل اكتشاف 55 حالة فساد اداري و 4 حالات فساد مالي، واما مكتب تفتيش محافظة واسط فتمكن من اكتشاف 32 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي، كما كانت حصيلة مكتب تفتيش محافظة الانبار، اكتشاف 25 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي”.

ويورد التقرير أيضا ان “مكتب تفتيش محافظة صلاح الدين تمكن من اكتشاف 30 حالة فساد اداري و 5 حالات فساد مالي…

ومكتب تفتيش محافظة ديالى 30 حالة فساد اداري، ومكتب تفتيش محافظة كركوك 27 حالة فساد اداري و 5 حالات فساد مالي، ومكتب تفتيش نينوى 10 حالات فساد اداري، ومكتب تفتيش اقليم كوردستان 11 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي”.

و أشار التقرير الى أن “مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة كانت: 58 حالة استغلال وظيفي، و 26 حالة سوء استخدام للسلطة، و 11 حالة تزوير، و 416 حالة اهمال، و 3 حالات ابتزاز”.

ولفت الى ان “مؤشرات الفساد المالي المكتشفة كانت 31 حالة هدر بالمال العام، و 16 حالة اختلاس، و 8 حالات إخفاء مواد، و 4 حالات سرقة، و حالة رشوة واحدة”.

وأورد التقرير أيضاً أن “مفارز ولجان مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال الفصل الماضي 95 لجنة تدقيقية و 493 لجنة وزيارة تفتيشية”.

يذكر ان وزير الداخلية قاسم الاعرجي كان قد قال في حلقة نقاشية عن دور وزارة الداخلية في تعزيز السلم الاهلي والامن المجتمعي في عراق ما بعد داعش، أقيمت في الخامس من آذار الماضي في كربلاء: ان “الفساد كبير في وزارة الداخلية، ونعمل على تفعيل مكاتب المفتش العام ومراقبة كل شاردة وواردة لتفكيك اواصر الفساد”.