منتخبنا الوطني يبدأ معسكر البصرة.. الجمعة كاساس يعلن قائمته لمباراتي الأردن وسلطنة عمان

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمواجهتي الأردن و عمان ضمن جولةِ التصفيات ( الخامسة ، السادسة ) المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ .وضمت القائمةُ (26) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، حسين حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين ، ريبين سولاقا ، فرانس ضياء ، علي فائز ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي ، أحمد يحيى ، زيدان إقبال ، أمير العماري ، أمجد عطوان ، محمد الطائي ، إبراهيم بايش ، يوسف أمين ، منتظر ماجد، دانيلو السعد، أحمد ياسين ، سعد عبد الأمير ، علي الحمادي ، مهند علي ، أيمن حسين ، علي جاسم.

من جهته، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس: إن التحضيراتَ ستبدأ من خلال تَجمعِ لاعبي الدوري العراقيّ في الثامن من الشهر الجاري في البصرة، ومن بعدها يلتحق اللاعبون المحترفون تباعاً حسب التزاماتهم مع أنديتهم وانتهائهم منها وصولاً إلى أيام التوقف الدوليّ للانخراطِ إلى جانب زملائهم في البصرة.

وسمّى الإتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم الطواقمَ التحكيميّة لمواجهاتِ الجولة الخامسة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ ، وسيقود مواجهة منتخبنا الوطنيّ و الأردن في البصرة بتأريخ (14/11) بالساعة السابعة والربع مساءً (19:15) طاقم تحكيمي سعودي بقيادة الدوليّ محمد الهويش ويساعده كل من خلف الشمري و ياسر السلطان وفيصل البلوي حكماً رابعاً، وسيكون أيضاً السعوديان خالد الطريس حكماً لتقنية الڤار، يساعده سلطان الحربي، وسيكون الأوزبكستاني فلاديسلاف تسيتيلين مراقباً للحكام، وسيكون البحريني ناصر العبري مشرفاً للمباراة، وسيكون مسؤولُ الأمن والسلامة من قيرغستان أباظ توريز، في حين سيكون العراقيّ علي كريم مراقبا لتقنية الڤار.

من جانب اخر، افتتحت أول أمس الدورةـ الآسيويّة للفئة (B) في مدينةِ الديوانية بمشاركةِ 24 مدرباً، ويحاضر فيها المحاضرُ الآسيويّ رحيم حميد والمحاضر الآسيويّ كريم محمد علاوي.وتتخلل الدورة، التي يشرف عليها الاتحادُ الفرعيّ في المُحافظةِ بالتعاون مع اللجنةِ الفنيّة والتطوير في اتحادِ الكرة، محاضرات نظرية وعملية.وحضر حفل افتتاح الدورة رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في الديوانية كامل زغير.. كما افتتحت في مدينةِ النجف الدورةُ التدريبيّة الآسيوية للفئة (B) بمشاركة (23) مدرباً من مختلف محافظات العراق بإشراف المحاضرِ الآسيويّ سعد حافظ والدكتور أسعد لازم.ويدير الدورة عدنان نصار، وتضمن منهاج اليوم الأول محاضرةً عمليةً أقيمت على ملعب نادي النجف المحلي، قبل أن تبدأ المحاضراتُ النظرية التي جرت في قاعةِ الشهيد بمديريةِ شباب ورياصة النجف.وتلقى المدربون المشاركون أولى المحاضرات النظرية للدورة التي تستمر حتى 22 من الشهر الحالي.

إلى ذلك، أكملت لجنةُ فحص الفئات العمريّة، فحصَ أعمار لاعبي فرق الفئات العمريّة لأنديةِ كربلاء والقاسم والنجف ونفط الوسط، قبيل انطلاقِ منافساتِ دوري الفئات العمريّة (الرديف والشباب والناشئين والأشبال) للموسم 2024/ 2025.وحضر عملية الفحص، التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، وتجري بإشرافِ رئيس لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم الدكتور فراس مطشر، ورئيس الاتحاد الفرعي في محافظة كربلاء عبد الرزاق اكرم الشلاه وكل من صباح نور الدين ويوسف إبراهيم.ووجهت اللجنةُ بالإسراع بتَسجيلِ اللاعبين في النظامِ الخاصّ، علماً أن منافساتَ الدوري ستنطلق في الأيام المُقبلة.

من جانبها، أقامت لجنةُ ودائرة الحكام في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ورشةً تحليليةً تحكيميةً لحكام VAR للجولتين الثالثة والرابعة لدوري المُحترفين للموسم الجديد 2024/ 2025.وتأتي هذه الورشةُ، التي أقيمت عبر تطبيق ZOOM، ضمن منهاج التَطويرِ العامّ لقدراتِ حكام VAR & AVAT.وشرح مديرُ دائرة الحكام الدكتور علي صباح حالاتَ رسم الخطوط للاعب الواحد، وضرورة الاهتمام بالرسم أثناء المباراةِ، وتقليل الوقت عند المراجعة، مع عرضِ حالات الجولتين الثالثة والرابعة من دوري نجوم العراق، وإبداء الملاحظات المهمة للحكام.