التحول الذكي سيوفر أكثر من 20 ساعة تجهيز يومياً وزير الكهرباء يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة

بغداد – الصباح الجديد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل بإنجاز الصيانات الدورية بكفاءة عالية قبل حلول الصيف، فيما أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان أن “وزير الكهرباء ترأس اجتماعاً في محافظة البصرة مع مسؤولي ‏شركات إنتاج ونقل وتوزيع الجنوب, لتقييم أداء المنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية ‏خلال فصل الصيف الماضي, ومناقشة المشاريع المزمع تنفيذها لمعالجة الاختناقات التي شهدتها ‏الشبكة في بعض المناطق“.

وأضاف أن “الاجتماع تناول تحليلاً مفصلاً لأداء الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف, وتشخيص التحديات ‏التي واجهتها, ووضع خطط استباقية لتحسين استقرارية الشبكة وكفاءتها“.

وشدد الوزير، بحسب البيان على “ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة في القطاعات الثلاثة, ‏وإنجاز الصيانات الدورية بكفاءة عالية قبل حلول الصيف المقبل, لضمان توفير طاقة كهربائية ‏مستقرة وموثوقة للمواطنين في المحافظات الجنوبية”، موجهاً بـ “تعزيز التواصل مع المواطنين, والاستجابة السريعة لشكاواهم, وتلقي ‏ملاحظاتهم واقتراحاتهم”.

على صعيد متصل أكدت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط في وزارة الكهرباء أن التحول الذكي سيوفر ساعات تجهيز للطاقة الكهربائية تصل إلى أكثر من 20 ساعة يوميا، فيما بينت أنه سيتم إشعار المواطنين بكمية الطاقة المجهزة والمبالغ المستحقة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية.

وقال مدير عام الشركة علاء سمير الجبوري : إن “مشروع التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيسهم في توفير ساعات تجهيز كهرباء تصل إلى أكثر من عشرين ساعة يوميًا، بالإضافة إلى تطوير الشبكات سواء كانت أرضية أو هوائية”، مؤكداً، أن “الحكومة الحالية، وبإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عازمة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين“.

وأشار إلى، أن “هذا المشروع سيساعد في تسريع الوقت المستغرق للمواطنين من خلال تفعيل التطبيقات الالكترونية ووسائل التواصل مثل الواتس آب، حيث سيتم إعلامهم بكمية الطاقة المجهزة والمبالغ المستحقة“.

وأضاف، أن “شركتنا من الشركات الرائدة التي تعاقدت على هذا المشروع، الذي سيكون على مرحلتين وسيشمل عدة مناطق في ثلاث محافظات وهي الأنبار وديالى وواسط“.

ولفت إلى، أنه “تم تشكيل دوائر هندسية مقيمة خاصة لكل منطقة، وبالتنسيق مع الإدارات المحلية في المحافظات المذكورة أعلاه”، مؤكداً، “وجود تعاون كبير في هذا المشروع الذي يعد جزءًا من المنهاج الحكومي الحالي وواجب التطبيق“.

وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء الماضي، شمول 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للتحول الذكي التي من المؤمل أن تشمل 500 ألف مشترك، فيما أشار إلى أن الدعم الحكومي للتعرفة الكهربائية مستمر بمعدل 75 بالمئة.