الحكيم: الشعاراتِ الطائفية جاءت بداعش ولا يمكن تمريرها اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، على الالتزام بالوطنية ونبذ الطائفية.

وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم أكد خلال لقائه جمعاً من شيوخِ ووجهاءِ عشائرَ الفلاحات ومناطق شمالِّ بغداد الحاجة إلى قوى سياسيةٍ يكون قرارها عراقياً سيادياً” مشيرا إلى أنَّ “مشكلةَ الخدمات ليست ماديةً بقدر افتقارها إلى الخطةِ والرؤيةِ لتوفيرها”.

وشدد “على ضرورةِ التمسك بالخيارِ الوطنيّ ومنع عودة الطائفية، وأهمية تجنيب العراق سياسة المحاور”.

وأشاد السيد عمار الحكيم “بالوقفةِ البطوليةِ للعشائرَ في شمالِ بغداد في حمايةِ أمن العاصمة من الهجمةِ الداعشية.

ودورهم الكبير في محاربةِ الإرهاب وتطويقِ الطائفية”.

وأضاف أنَّ “الشعاراتِ الطائفيةَ لا يمكنُ تمريرها اليوم على الشعبِ لأنَّها جاءتْ بداعش والإرهابِ والتطرفِ، والوطنيةُ ليست شعاراً وإنَّما سلوكٌ وثقافةٌ واستقلاليةُ قرار”.

وأكد السيد عمار الحكيم، أنَّ “الدولَّ تبنى بالخططِ والبرامجَ والفريقِ القادر على الإنجازِ، وضرورة تحقيق الانتصار لبناءِ دولة قوية مهابة لا تميز بين المواطنين وتنصفهم وتقدمُ الخدمات لهم وترسخُ التعايش السلميّ وتعملُ على تعزيزِ العلاقات مع دول المنطقةِ والعالم”.