مدير عام الماء، يتابع ميدانياً مراحل سير العمل في مشروع ماء الدغارة – سومر بمحافظة الديوانية

بغداد – الصباح الجديد

في إطار دعم البرنامج الحكومي لتأمين المياه الصالحة للشرب، تتابع المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تنفيذ مشروع ماء الدغارة – سومر في محافظة الديوانية. ويشرف المهندس عمار عادل حسين، مدير عام المديرية، بشكل ميداني على مراحل تقدم العمل على وفق الجدول الزمني المعتمد بمعية الملاكات الفنية ودائرة المهندس المقيم للمشروع لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في إمداد المياه .

ومن الجدير بالذكر بأن وتيرة العمل متصاعد في المشروع وتقدم ملحوظ لنسبة الانجاز الفعلي على المخطط ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية: 2000 م³/ساعة ، والمستفيدون: 200 ألف نسمة في قضاء الدغارة والقرى المحيطة.