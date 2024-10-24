“هاني شاكر” يتألق بأغاني العندليب بحفل مهرجان الموسيقى العربية

الصباح الجديد – وكالات:

قدم النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية أغاني للعندليب عبد الحليم حافظ منها “خايف” و”حبك نار”، كما قدم أغنية دويتو مع المطربة إيمان عبد الغني، كما غنى “أصاحب مين” و”لو بتحب” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألق شاكر بأغان “لسه بتسألى” و”غلطة” و”علّي الضحكاية” خلال الحفل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص خلال حفله على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم “حمل الليالي”، وبعدها قدم “ياريتني” و”كل ليلة” و”نسيانك صعب أكيد، بالإضافة لتقديمه أغان وطنية تزامنا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين ولبنان ومنها “الشهيد” و”بحبك يا لبنان” و”الهوية عربي”.

وافتتح النجم شاكر حفله بالمهرجان بأغنية “أحلف بسماها”، وسط هتاف كبير من الجمهور، وقال هاني شاكر: “عاوز أقدم رسائل نتيجة الذي يحدث للشهيد اللي بيضحي بدمه وشهداء فلسطين وغزة الصامدين ولبنان حبيبة قلبي”.

وأحيت المطربة حنين الشاطر حفلا ضمن فعاليات المهرجان، وقدمت أغاني لنجوم الزمن الجميل منها “يا أهل الهوى” لـ وردة، و”هو الحب لعبة” لـ عزيزة جلال، و”كان يا مكان” لـ ميادة الحناوي، و”في نور محياك” لأم كلثوم.

ويختتم المهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة، حيث يقام حفل للفنانة مي فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظي، والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.