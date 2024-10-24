“أوروك الأدبي” يحتفي بالكاتب الكبير سعيد الروضان

بغداد – الصباح الجديد:

احتفى العدد الجديد (116) من ملحق (أوروك الأدبي) الجريدة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة والآثار الصادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي بالكاتب الكبير سعيد الروضان، والذي خص الملحق بقصة عنوانها (كوميديا سوداء) مع مختارات أخرى من منجزه الإبداعي.

احتوى الملحق أيضا عدداً من الدراساتِ والمقالاتِ والنصوصِ والترجماتِ بأقلام نخبةٍ مميّزةٍ من الكتاب والمفكرين والشعراء والمترجمين، وفيهم رموز عراقيةٌ وعربية كبيرة، نقرأ مثلا مقالاً لوديع شامخ عنوانه (الذكاء الاصطناعي والعودة إلى الصانع)، ومواد أخرى لقصي الشيخ عسكر، وعبد الحسين بريسم، وشوقي كريم حسن، وأحمد غانم عبد الجليل، وداود سلمان الشويلي، وعلي إبراهيم، ورنا جعفر، وحيدر الأديب، وغيرهم.

وترجم حيدر الكعبي قصائد للشاعر الصربي فاسكو بوبا، وغيرها من المقالات والنصوص.

تزيَّن العدد بتخطيطات الفنان التشكيلي الفلسطيني رائد عيسى، أما غاليري الأخيرة فقد خصص للفنان التشكيلي فاضل ضامد.