أزمة اعتذارات موسم رمضان تطال غادة عبد الرازق

الصباح الجديد – وكالات:

لم تسلم الفنانة غادة عبد الرازق من أزمة اعتذارات موسم دراما رمضان المقبل، والذي شهد رقماً قياسياً في عدد الاعتذارات التي قدمها فنانون ومخرجون وتسببت في خروج عدد من الأعمال من السباق الدرامي الرمضاني.

وكانت المخرجة نادين خان قد أعلنت اعتذارها عن مسلسل “شباب امرأة” المقرر أن تقدّمه غادة عبد الرازق خلال السباق الرمضاني المقبل.

وجاء اعتذار نادين خان بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، وبدأ الكاتب محمد سليمان عبد الملك في كتابة حلقات العمل، الأمر الذي سبب أزمة لصنّاع العمل في البحث عن مخرج للمسلسل.

لم تكن هي الأزمة الوحيدة التي واجهت غادة عبد الرازق في المسلسل حيث كانت الشركة المنتجة قد أعلنت أنها تدرس تأجيل عرض المسلسل إلى رمضان 2026، وذلك لأن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرة قد لا يتسع الوقت لها، ولأن الشركة تريد أن يخرج العمل بشكل يليق بمكانة الفيلم الذي يعد واحداً من أهم مئة فيلم في السينما المصرية، وجاء اعتذار نادين خان ليجعل الاتجاه إلى تأجيل العمل لرمضان 2026 هو الاحتمال الأكبر.

يُذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “صيد العقارب”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته: محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، وحقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه.

وكان قد عُرض لغادة في السينما فيلم “تاني تاني”، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل، وشارك في بطولته: أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ، أمير صلاح، إبرام سمير، دنيا ماهر، وسليمان عيد.