“بالة ومسرحيات أخرى” جديد الفنان ثائر هادي جبارة

بابل – الصباح الجديد:

صدر عن دار وتريات للنشر والتوزيع كتاب ( بالة ومسرحيات أخرى) للفنان والكاتب ثائر هادي جبارة بواقع (١٠٠) من القطع المتوسط ضم عشر مسرحيات متنوعة تناولت الهم اليومي للمواطن العراقي. وجاءت مقدمة الكتاب للناقد زهير الجبوري الذي قدم للمسرحية مبديا رأيا نقديا عنها معرجا على الاشتغالات المسرحية لراهب المسرح البابلي الفنان جبارة. ويذكر الجبوري في مقدمته “جَاءت كتاباته في مسرحيات (بَـالَة) ذات تفاعل واضح ومؤثر مِنَ العلامات المعاشة والمهمشة ، والتي حققت انتباهة كبيرة لدى المتلقي، فالنصوص وتمسرحها أعطت هويته في تمرير خطابه الذي استله مِنَ الـ(ما حول)، مِنْ أحداث ووقائع وشخصيات وانفعالات، هي في الوقت ذاته حجاج وبراهين وانعطافات ملتقطة مِنْ الهامش وما يؤطره هذا الهامش مِنْ علامات ذات نتائج كبيرة، بمعنى أخذت مضمونها مِنْ الوجع العراقي المهيمن على مرّ العقود، ولا أدري إنْ شاطرني الرأي أحد بأنَّ (جبارة) هو الشخص الذي يمثل المرجع للشخصية المهمشة في مجاله الإبداعي المسرحي..؟! ” من جهته قال الفنان ثائر جبارة ” ذات يوم ستكون كل حياتنا بالة! أجهزة منزلية، ملابس، وعلاقات منفعة. المهم ماركات عالمية أفضل من المحلي، مؤكدا أن الكتاب سيتبعه عمل مسرحي مهم ضمن اشتغالاته المسرحية البابلية.