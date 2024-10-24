العثور على موقع آثاري يعود إلى أكثر من 4000 عام في كركوك

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت الهيأة العامة للآثار والتراث، عن تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل “عرب كومبت” بمحافظة كركوك، حيث أظهرت التنقيبات أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم (الألف الثالث والثاني قبل الميلاد).

وقال بيان للهيأة: إن مدير قسم التنقيبات في الهيأة، سهيل التميمي، زار الموقع برفقة لجنة المتابعة، واطلعوا على سير الأعمال التنقيبية التي تقودها بعثتان؛ الأولى برئاسة قصي سلطان محمد بطرس، والتي كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورش وأفران لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة.

فيما ترأس البعثة الثانية بقيادة وقاص محمد حمد عبد الله، أعمال التنقيب في وحدات عمارية مشيدة من اللبن، وعثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، مما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن.

من جانبه أكد مدير قسم التنقيبات في الهيأة، سهيل التميمي، على أهمية المكتشفات في تحديد فترة الموقع الأثري، ودعا إلى ضرورة توثيق جميع اللقى الأثرية والوحدات المعمارية باستخدام التقنيات الحديثة، مشددًا على اتباع المعايير العلمية لضمان توثيق دقيق وكامل للموقع.

وبهذا الاكتشاف تواصل الهيأة العامة للآثار والتراث جهودها لاكتشاف مواقع أثرية عديدة والحفاظ عليها كونها تشكل تاريخا وسجلا ناصعا لحضارة وادي الرافدين.