أوبريت (دجلة الخير).. على تخوم افتتاح الجواهري 15

بغداد – الصباح الجديد:

مجاوراً لصوت القصائد الهاتفة للبنان وفلسطين موقفاً وإبداعاً، وباشتغال فنّيٍّ رفيع المستوى، سيشهد حفل افتتاح “مهرجان الجواهري” في دورته الـ15 ، دورة الشاعر الراحل “حسب الشيخ جعفر” ، عرضاً لأوبريت ” دجلة الخير” .

ويجسّد الأوبريت الحنين للوطن، وتغنّي الشاعر بأرضه وبلاده وموقفه الثائر من أجل نهضتها، وبما احتوته قصيدة الجواهري الخالدة (دجلة الخير) من مضامين إنسانيّة راسخة.

العمل من ألحان الموسيقار القدير الراحل الدكتور حميد البصريّ، وأداء الفنّانة العالمية بيدر البصريّ، ابنة الملحن الراحل، إذ ستحضر خصيصاً من هولندا للوقوف أمام جماهير الثقافة من العراق وضيوفهم العرب، منشدةً جمال قصيدة شاعر العرب الأكبر، ومعبّرةً عن موقفها مع فلسطين ولبنان في مشاركات لاحقة أخرى تتضامن مع الجرح الإنساني البليغ.

شارك في أداء الأوبريت الفنان المتميّز مصطفى الربيعي، وأشرف على توزيع الأوبريت الفنان مهند غازي، مع المكس والماسترنك للفنان مصطفى كمال والفنان آرت” art “، وقام المخرج مصطفى الربيعي والمخرج الدكتور حسين الطائي مع فريقهما المتميّز برسم المعادل الصوري للأوبريت بأحدث اشتغالات الصور المتحرّكة.

جدير بالذكر أن مهرجان الجواهري بدورته الـ 15سيفتتح رسميا اليوم الخميس الساعة السادسة مساءً في صالة سينما المنصور في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد.