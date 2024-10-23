موسكو: قواتنا دمرت 18 مسيرة أوكرانية

الصباح الجديد ــ وكالات:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، امس الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة أوكرانية دون طيار: 11 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، ثلاثة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 2 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وأوريول”.