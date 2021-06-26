العام المقبل تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.. العام المقبل

الصباح الجديد ـ متابعة:

توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق العام المقبل 2022.

وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع مصر وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية “بترا”.

وفي مجال الربط الكهربائي, أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميجا وات/ساعة الى 80 ميجا وات/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.

وحول الربط مع السعودية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء السعودية) لاعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.

وتصدرت مشروعات الربط الكهربائي والطاقة القمة الثلاثية بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الاجتماع الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في 27 آذار الجاري.

وقال مسؤول عراقي، إن شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية، ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن.

وعلى وفق المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية “أحمد العبادي”، فإن المشروع سيستغرق 26 شهرا، وسيزود البلاد بـ150 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، دون الكشف عن كلفة المشروع.

وأضاف أن المشروع خضع لعمليات مسح المسارات من الجانب العراقي وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، على أن ينطلق فعليا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري.

وذكر أن الحكومة العراقية فعلت العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج للحصول على 500 ميجاوات، مشيرا إلى إنجاز نحو 80% من أعمال الربط داخل الأراضي العراقية، بحسب صحف عراقية. ، وتوقع “العبادي” إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في صيف العام المقبل 2022.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أبرمت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، سبتمبر/أيلول 2019، تهدف إلى مد خطين للكهرباء بطول 300 كيلومتر لاستيراد الطاقة من دول الخليج، فيما يحصل العراق حاليا على 1200 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران.

حيث بحثت القمة تطوير آليات التنسيق والتعاون السياسي والإستراتيجي بين الدول الـ3 ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشروعات الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة وتشجيع الاستثمارات.

خط البصرة-العقبة

وشهدت مناقشات القمة الثلاثية، الاتفاق على آليات تنفيذ مشروع مد خط النفط بين البصرة والعقبة.

وكان وزير التخطيط العراقي، خالد بتال قال، في وقت سابق إن الحكومة العراقية استلمت عروضًا تجارية لمدّ خط أنبوب النفط الواصل بين البصرة ومدينة العقبة.

وأوضح أن :”هناك تركيزًا على الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق”، مؤكدًا أن “الإطار الزمني لجميع المشروعات المتفق عليها محكوم بالظروف الصحية العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19”.

تأتي الاجتماعات على المستوى الوزاري القطاعي المشترك استمرارًا لسلسلة من الجهود والاجتماعات السابقة التي استضافتها الدول الـ 3 خلال الأشهر الماضية، والتي استهدفت تعزيز التكامل بين الدول الثلاث.