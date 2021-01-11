دراسات وحلقات نقاشية وندوات وورش عمل للأرتقاء بالمسيرة العلمية وخدمة المجتمع

«الصباح الجديد» تزور قسم علوم الاغذية في كلية الزراعة بجامعة البصرة

البصرة – سعدي السند:

شهد قسم علوم الاغذية في كلية الزراعة بجامعة البصرة تنظيم عدد من الندوات والحلقات النقاشية .

فقد نظم قسم علوم الاغذية في كلية الزراعة بجامعة البصرة ورشة علمية تخصصية حول السيطرة النوعية ودورها في فحص الأغذية بمشاركة باحثين من جامعة البصرة وعلى منصة :Free conference Call

وهدفت الورشة الى توضيح النوعية في فحص الأغذية والية التعبئة الحديثة وانواع العبوات التي تستعمل في تعليب وتغليف الاغذية وكيفية قيام العبوه بدورها في حماية المنتج الغذائي ووسيله للاعلان والترويج عن الاغذية المحفوظة . فضلا عن تحديد أهم مصادر تلوث الماء كالتلوث الكيميائية ، الصرف الصحي ، مخلفات المصانع، العناصر الثقيلة ،التلوث النفطي بالهديروكربونات, والملوثات الميكروبيولوجية كالبكتريا والفطريات، كما هدفت الورشة الى تبيان اهم مصادر تلوث اللحوم وتأثيرها على صحة الانسان

وتضمنت الورشة عدة محاور للتعريف بأهمية أنظمة التعبئة والتغليف وتأثيرها في صفات المنتجات الغذائية فضلا عن التلوث البيئي والميكروبي وتأثيره على الأغذية وجودة مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة.

واوصت الورشة باستعمال الطرق الحديثة في عمليات التعبئة والتغليف والابتعاد عن الاغلفة التي تستعمل بها البولي اثيلين لما فيها من مضار على صحة الانسان واستبدالها بالبوليمرات الحيوية والاكياس الورقية والزجاجية ، إضافة الى نشر الوعي بين المستهلكين لاسيما في المناطق الشعبية والريفية حول ضرورة الابتعاد عن شراء الأغذية المكشوفة إضافة الى اعتماد مصادر مياه صحية وآمنة لان الغذاء والماء عرضة للتلوث مقارنة مع المكونات البيئية الاخرى .

كما اوصت الورشة على ضرورة التأكيد على تفعيل عمل الجهاز الرقابي بما يضمن وصول غذاء وماء آمن وصالح للاستهلاك البشري .

التدخين ومضادات الاكسدة

والقت الدكتورة ناريمان عظيم شناع التدريسية في قسم علوم الأغذية محاضرة توعية في مؤسسة نحو الهدف للتدريب والاستشارات عن مضادات الاكسدة ودورها في تقليل الاخطار الكامنة بالمدخنين .

اشارت التدريسية الى الدور الكبير للمضادات الاكسدة بصفتها جزء أساسي من النظام المناعي ضد تراكم الجذور الحرة في الحجيرات الخلوية وخارج الخلية حيث ان النظام الامثل لهذه الانزيمات معتمد على السلينيوم والزنك والمنغنيز المأخوذ من استهلاك الفاكهة والخضراوات لذلك يجب توفيرها في النظام الغذائي ، وان استهلاك نظام غذائي غني بالكاروتينات المضادة للأكسدة ممكن ان يعدل من تأثير التدخين على خطر الاصابة ببعض السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم .

براءة اختراع في تصميم وتصنيع واختبار جهاز لتقطير المياه

وتمكن فريق بحثي من جامعة البصرة / كلية الزراعة / قسم علوم الاغذية وهم كل من أ.د. اسعد رحمان سعيد الحلفي و ا.م.د. عمار بدران رمضان التميمي و م.م. علاء رياض عبد الستار من الحصول على براءة اختراع .

حيث تضمن المشروع تصميم وتصنيع و اختبار جهاز منخفض التكلفة لانتاج الماء المقطر بتقنية التسخين الاومي ، وقد تم تطبيق الجهاز على مياه الاسالة لمحافظة البصرة التي قد تمتاز بملوحتها العالية في فصل الصيف نتيجة لانخفاض مناسيب مياه نهر دجلة والفرات.

يتكون الجهاز من اسطوانتين من البلاستك المقاوم للحرارة تحتوي احدهما على قطبين عموديين والأخرى تحتوي على قطبين افقيين كلا على حدة فضلا عن دراسة التأثير المزدوج للاقطاب ( الافقية والعمودية ) . تمت الدراسة على ثلاث شدة مجال كهربائي 7 ، 9 ، 11 V/cm ، تم قياس الخصائص الفيزيائية والكيميائية فضلاً عن حساب الإنتاجية وكفاءة الطاقة والقدرة المستهلكة .

أظهرت النتائج ان اعلى إنتاجية لتقطير المياه بلغت 500 ml/hr عند الأقطاب المزدوجة التأثير عند شدة المجال الكهربائي 11 V/cm ، كما أظهرت النتائج انخفاض قيم التوصيل الكهربائي و TDS لجميع العينات المعاملة بالمجال الكهربائي معنوياُ (P< 0.05) مقارنة بماء الحنفية حيث بلغت اقل قيمه لهما 0.85 S/cmµ ، 0.45 ppm على التوالي عند الأقطاب المزدوجة (افقي+ عمودي) لشدة المجال الكهربائي 9 V/cm ، بينما كانت اعلى قيمه لهما 1.65 S/cmµ ، 1.2 ppm على التوالي عند شدة المجال الكهربائي 7 V/cm عند الأقطاب الافقية مقارنة بماء العينة الضابطة و عينة ماء الاسالة التي بلغت 1.65 S/cmµ , 1.10 ppm و 1130 S/cmµ و 1420 ppm على التوالي. بينما تراوحت قيم pH لجميع عينات المعاملة بالمجال الكهربائي بين 6.99 -6.75 مقارنة بالعينة الضابطة وعينة ماء الاسالة التي بلغت 6.76 . كما أظهرت النتائج انخفاض قيم Ca , Na , k معنوياً (P< 0.05) ولجميع عينات المياه المعاملة بالمجال الكهربائي مقارنة بعينة ماء الحنفية و العينة الضابطة.

دراسة كفاءة النافذة الكاسرة للإشعاع المصنعة محلياً

وناقشت دراسة في كلية الزراعة جامعة البصرة دراسة كفاءة النافذة الكاسرة للإشعاع المصنعة محلياً

و تضمنت دراسة كفاءة النافذة الكاسرة للإشعاع المصنعة محلياً في تركيز حليب الأبقار للباحثة ساجدة عبد الحسين عبد الصاحب العيسئ تمت دراسة تأثير Refractance Window المصنعة محلياً علئ التركيب الفيزيوكيميائي والصفات الحسية والمحتوئ الميكروبي للحليب المركز وخلال مراحل الخزن لمدة 3 اشهر ومقارنتها مع الطريقة التقليدية ودراسة صفات جهاز تركيز الحليب بالنافذة الكاسرة التي شملت استهلاك الطاقة النوعي وكفاءة الطاقة وزمن التركيز والانتاجية والطاقة اللازمة للتسخين ومعامل انتقال الحرارة الكلي واجراء عملية التحسين process optimization لاداء الجهاز ودراسة بعض الصفات الفيزيوكيمائية للحليب الطازج والمركز عن طريق مركبات اللون وتداخل العوامل المستقلة الضغط ودرجة الحرارة وتاثيرها بالصفات المدروسة من الاشكال ثلاثية الابعاد التي رسمت بطريقة سطح الاستجابة.