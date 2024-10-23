الصين تبدأ مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان

الصباح الجديد ــ وكالات:

بدأ الجيش الصيني، امس الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان، مواصلاً بذلك ضغوطه على الجزيرة التي أعلنت سلطاتها أنها تراقب من كثب هذا “التهديد” للاستقرار الإقليمي.

وفي منتصف تشرين الأول الجاري أجرت بكين مناورات واسعة النطاق حول الجزيرة شاركت فيها أعداد قياسية من الطائرات والسفن العسكرية، في حين دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ قواته للاستعداد للحرب.

ذخيرة حية

وكانت إدارة الأمن البحري في منطقة بينغتان الواقعة في مقاطعة فوجيان، شرق الصين، أعلنت، امس الاول الإثنين، أنه “سيتم إطلاق ذخيرة حية” في منطقة بحرية يبلغ مساحتها نحو 150 كيلومتراً مربعاً.