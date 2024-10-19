30 % على الدولة..

وزارة الزراعة توضح آلية تقسيط المرشات على الفلاحين

بغداد – الصباح ال جديد

أعلنت وزارة الزراعة عن عدد المرشات الحديثة المتعاقد عليها والموزعة بين الفلاحين، فيما أشارت الى أن هذه المرشات ساعدت على التوسع بزراعة المحاصيل وزيادة دخل الفلاحين.

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر : إنه “ضمن خطة الوزارة لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية وضمن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الزراعي للاستمرار بتوزيع منظومات الري الحديثة بين المزارعين في عام 2023 وأيضا استمرارها في عام 2024 خاصة، فإن العمل جارٍ على توزيع تلك المرشات بين الفلاحين في المحافظات“.

وأضاف أن “التعاقدات الأخيرة وصلت الى أكثر من 5300 منظومة متعددة الأنواع، حيث وصلت اكثر من 1580 منظومة تعمل على سقي 60 دونماً و2175 منظومة تسقي 80 دونماً، أما الاخيرة 1600 منظومة فتسقي 120 دونماً“.

وتابع: “هذه التعاقدات مع مختلف الشركات العالمية الرصينة اضافة الى التعاقد مع وزارة الصناعة وأيضا هناك قرض باور النمسا بقيمة (300 مليون دولار) والذي دخل حيز التنفيذ لأكثر من 5400 منظومة، 3090 منظومة منها الى 60 دونماً و2360 منظومة الى 80 دونماً”، موضحا “ستكون لدينا بالمحصلة النهائية اكثر من 9000 منظومة وزع قسم منها عام 2023 والقسم الاخر عام 2024“.

ولفت الى أنه “توجد عقود حالية مع شركات رصينة عالمية بالاضافة الى وزارة الصناعة سيتم تسلمها وتوزيعها بين المزارعين”، مؤكدا أن “آلية توزيع تلك المرشات بين الفلاحين، هي أن السنة الأولى تكون مجانية ويقسط المبلغ من خلال 30% دعم من قبل الوزارة و70% يقسم لمدة 10 سنوات، والذي سيكون دعماً كبيراً للمزارعين لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية“.

وبين أن “الوزارة تهدف الى ترشيد استخدام المياه وزيادة الغلة وارتفاع الإنتاج من خلال التوسع في استخدام منظومات الري الحديثة التي قللت لنا من استخدام الغمر في الري سابقا والهدر الكبير في المياه المخصصة والتي قسمت بواقع 70 بالمئة للقطاع الزراعي و30 بالمئة؜ للاستخدامات الاخرى الصناعية والمنزلية“.

وشدد على “ضرورة توجيه المزارعين بترشيد استخدام المياه واستخدام أفضل الطرق الحديثة للري وخاصة استخدام المنظومات التي لا تقتصر فقط على المساحات مثل زراعة محاصيل الحبوب وإنما يستخدم للمحاصيل العلفية مثل الذرة الصفراء والمحاصيل الاخرى بالاضافة الى البرسيم”، مشيرا الى ان “استخدام منظومات الري الثابتة على محاصيل اخرى خضراء مثل البطاطا، والتنقيط لمحاصيل مثل الطماطم والخيار والباذنجان ومحاصيل الخضار الصيفية والشتوية أدى الى التوسع بزراعة المحاصيل الزراعية وزيادة دخل الفلاحين”.