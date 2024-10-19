البيئة: حراك لتحويل مصفى الدورة إلى منشأة صديقة للبيئة

بغداد – الصباح الجديد

كشفت وزارة البيئة عن مقترحات اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء لمعالجة ملف التلوث، فيما أشارت إلى حراك لتحويل مصفى الدورة إلى منشأة صديقة للبيئة.

وقال مدير عام حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط سنان جعفر محمد : إن “اللجنة قدمت مجموعة من المقترحات بالتنسيق بين وزارتي البيئة والنفط وأمانة بغداد، فضلا عن وزارة الكهرباء لمعالجة ملف التلوث في البلاد“.

وأوضح، أن “المقترحات تضمنت تحسين نوعية الوقود وتقليل محتواه الكبريتي ومعالجة الخروقات البيئية والأنشطة المقامة خارج القانون والمحددات البيئية، وإنشاء مواقع جديدة للطمر الصحي و مشاريع لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة وإطلاق مشاريع الويست تو نيرجي أي تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، إلى جانب مقترح نقل مصفى الدورة وتحسين أدائه وكفاءته وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة“.

وأشار إلى، أن “‏هناك مجموعة من المعالجات السريعة والآنية شرعت باتخاذها وزارة البيئة، كإزالة المخالفات التي وثقتها مسبقا وزارة البيئة وكانت تحتاج إلى قوة تنفيذية وفرتها وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية المختلفة بتوجيه من رئيس الوزراء كأحد مخرجات عمل لجنة“.

‏ولفت إلى، أن “الحكومة، شرعت بإطلاق فرص استثمارية لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، حيث منحت رخصة وموافقة لإنشاء مشروع في النهروان بالإضافة إلى مشاريع أخرى في جانب الكرخ“.

ونبه إلى، “المساعي الحكومية للقضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028، مما يعزز فرص الاستثمار في هذا المجال ، ووجه بتشكيل لجنة لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة لها.