40 ترليون دينار وليس 70 عجز موازنة 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقعت اللجنة المالية في مجلـس النواب انخفاض العجز في موازنة 2020 ليكون 40 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري في تصريح تابعته الصباح الجديد إن “اللجنة عكفت على دراسـة موازنة العام المقبل منذ شهر تقريبا، عبر اجـتـمـاعـات مـسـتـمـرة بــين الـلـجـنـة ووزارة المالية، لافتا الى ان التوقعات تشير الى ان حـجـم الـعـجـز فـي مــوازنــة 2020 يـبـلغ 40 ترليون دينار بعد ان كان متوقع ان يصل الى أكثر من 70 تريليون”.

واضاف النائب أن “الحكومة بحاجة الى تهيئة الظروف لدعم انشطة الاصلاح الاقتصادي واستغلالها واعادة الاعمار، والتركيز على الاصلاحات الفورية وتوفير الوسائل الكفيلة بانعاش القطاع المصرفي، واعـادة النظر بالخطط في مجالي الزراعة والاسكان.

وبــين عـضـو الـلـجـنـة المـالـيـة الـبـرلمـانـيـة، انـه “يمكن للسوق المالية الجيدة دعم السياسة المـالـيـة وادواتــهــا مثل الـسـنـدات الحكومية، التي بمقدورها أن تؤدي الى تنويع الايرادات العامة، فضلا عـن عملها على تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المـال على الا يقتصر استخدام هذه الاداة على اوقات العجز المالي، بل استخدامها على نطاق اوسع بوصفها مصدرا للايراد العام في اطار سياسة مالية مرنة وفاعلة”.

يشار الى ان مخاوف اقتصادية تثار في العراق بسبب عجز مالي كبير وغير مسبوق بتاريخ الدولة الحديث في الموازنة المالية لعام 2020.

وكشفت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بوقت سابق عن معدلات انخفاض حاد في ايرادات الدولة النفطية وغير النفطية،” محذرةً من “احتمال حدوث أزمة اقتصادية خانقة في البلاد”.

كما كشفت اللجنة المالية النيابية في 8 أيلول الجاري أن عجز الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 وصل- بحسب النموذج الأولـي- الى 72 ترليون دينار» عادة إياه «برقم مرتفع جـداً، ولأول مـرة يصل العجز فـي الـدولـة العراقية له».