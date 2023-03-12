كوتا الاقليات في الانتخابات نقطة الخلاف الابرز بين الاتحاد والديمقراطي

طالب الإيزديون والكاكائيون بمقاعد في برلمان كردستان

السليمانية – عبباس اركوازي:

باتت مقاعد كوتا الاقليات العقدة الابرز امام التوصل الى اتفاق حول اجراء الانتخابات بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان.

ويطالب الاتحاد الوطني وبعض الاحزاب الاخرى ، بتوزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، والسماح لهذا المكونات بالتعبيرعن توجههم الحقيقي واختيار ممثليهم بعيداً عن تأثير ونفوذ الاحزاب السياسية المتنفذة.

وتختلف نسبة تمثيل كوتا الاقليات في برلمان كردستان عنها في مجلس النواب العراقي، اذ ان نسبة (2.3%)، حددت لتمثيل الاقليات في مجلس النواب، بينما تبلغ نسبة مقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان نحو(10%)، وهي على الرغم من كثرتها، الا انها لا تمثل بالضرورة ولا تعبر عن حقوق ورؤى المكونات، فضلاً، عن مطالبة مكونات اخرى في الإقليم ممن ليس لديهم تمثييل في برلمان كردستان، وهم (الكاكائيين و الإيزديين).

وينص قانون رقم واحد لانتخابات برلمان كردستان المعدل بالمادة (3 و 6)، على تخصيص خمسة مقاعد للكلدان والسريان والاشوريين، يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات، مثلها للتركمان على ان يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات، ومقعد واحد للارمن.

ويتألف إقليم كردستان من مكونات قومية ودينية وثقافية، المكونات القومية تتكون من (الكرد، التركمان، الكلدان، الاشوريين، السريان والارمن) بينما تتألف المكونات الدينية من( الاسلامي، المسيحي، الإيزيدي، الكاكائي،الزردشتي،البهائي،اليهود والصابئة المندائيين). وليس للمكونات الأخيرة لحد الان تمثيل في برلمان الإقليم، وتحديداً (الإيزيديين والكاكائيين).

وحدد قانون الانتخابت حصة المكونات، خلال انتخابات نيسان عام 2014 في مجالس المحافظات بإقليم كردستان بالنحو التالي، فمن اصل 30 مقعداً لمحافظة أربيل حدد القانون خمسة مقاعد للكوتا، بمحافظة السليمانية مقعد واحد من اصل 32 مقعداً، وبمحافظة دهوك ثلاثة مقاعد من اصل 28 مقعداً.

وكانت خمس احزاب كردستانية قد اتفقت عقب اجتماع عقدته في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمحافظة السليمانية، على إجراء انتخابات برلمان كردستان وفق نظام الدوائر المتعددة وتوزيع الاقليم على اربع دوائر انتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم.

الا ان مقاعد تمثيل المكونات ما زالت موضع جدل كبير ولم يتوصل الحزبان الرئيسان الى اي اتفاق حول الية تحديد عدد المقاعد وكيفية توزيعها بضمنها انشاء سجل خاص بانتخابات الكوتا في الإقليم..