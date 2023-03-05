مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع النهائي وبلاكبيرن يخرج ليستر

ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن ـ وكالات:

بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 3-0 في الدور الخامس أول أمس.. وأراح مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا هدافه النرويجي إرلينغ هالاند وأشرك بدلاً منه الأرجنتيني خوليان ألفاريز بالإضافة إلى فيل فودن مكان جاك غريليش في مركز الجناح الأيمن.

ونجح فودن في افتتاح التسجيل مستغلاً تمريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 7 دقائق. ثم أضاف فودن الثاني بتمريرة من ألفاريز، المتوج بطلاً للعالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة بربع ساعة. وسرعان ما اختتم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيـل لسيتـي (81).

ولا يزال سيتي يحارب على 3 جبهات حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزيغ الألماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.وحقق بلاكبيرن من دوري «تشامبيونشيب» مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.

وعانى ليستر سيتي كثيراً في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد ان الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخراً بفوزه على مضيفه آستون فيلا 4-2 ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري أيضاً أمام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم أرسنال صفر-1.

كما صعدت فرق فولهام وبلاكبيرن روفرز وبرايتون إلى دور الثمانية، تغلب فولهام على ضيفه ليدز يونايتد 2 /صفر وفجر بلاكبيرن مفاجأة كبيرة وفاز على ملعب مضيفه ليستر سيتي 2 /1 كما تفوق برايتون على مضيفه ستوك سيتي 1 /صفر.وعلى ملعب كرافين كوتاج، فاز فولهام على ليدز بهدفين سجلهما جواو بالينيا ومانور سولومون في الدقيقتين 21 و56.أما داخل ملعب كينج باور، تقدم بلاكبيرن بهدفين حملا توقيع تيري دولان وصامويل سزموديكس في الدقيقتين 33 و52 وتكفل كيليتشي إيهياناتشو بالهدف الوحيد لليستر سيتي في الدقيقة 67.وعلى استاد بريطانيا، قاد إيفان فيرجسون فريقه برايتون للفوز على مضيفه ستوك سيتي بهدف سجله في الدقيقة 30.

من جانب اخر، اعترف مهاجم المنتخب الإنجليزي بانتهاكه قواعد مراهنات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأمر الذي يعرضه للإيقاف.وكان إيفان توني مهاجم برينتفورد، قد اتهم في كانون الأول الماضي، بانتهاك قوانين «المقامرة» في اتحاد كرة القدم في الفترة من 2017 حتى 2021، مع إضافة 30 تهمة أخرى حدثت بين عامي 2017 و2019.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن توني اعترف بتهم متعددة لخرق قواعد المقامرة في الاتحاد الإنجليزي من خلال المراهنة على كـرة القـدم.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبدأ اللاعب حظرا طويلا قبل انتهاء الموسم، حيث اعترف بالعديد من التهم التي أصدرها الاتحاد الإنجليزي في كانون الأول الماضي.ومن المتوقع يتسبب إيقاف توني في استبعاده من المنافسة مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة أمـم أوروبـا ضـد إيطاليـا وأوكرانيـا الشهـر المقبـل.