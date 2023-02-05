الزوراء يتفوق على مضيفه نفط ميسان بثلاثية في افتتاح الجولة 14 لدوري الكرة الممتاز

اليوم أربع مواجهات ابرزها رحلة المتصدر الجوية للقاء نفط البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقتنص فريق الزوراء 3 نقاط ثمينة بتفوقه على فريق نفط ميسان ظهر امس ضمن افتتاح الجولة 15 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، وفاز الزوراء بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي ضيفه ملعب ميسان الأولمبي، وسجل اهداف الفوز للزوراء علاء عباس (37)و (83) وسعد عبد الامير (45+ 2)وسجل لنفط ميسان بنجامين اوكورنكو (54).

هذا وتقام اليوم الاثنين 4 مباريات في الجولة ذاتها، فيلعب نفط الوسط وزاخو ويضيف النفط فريق نوروز واربيل يلاقي الصناعة والطلبة يواجه الكرخ والجوية يستقبل نفط البصرة، اما ختام الجولة فسيكون غد الثلاثاء بمباراتي القاسم والشرطة والنجف امام الديوانية.. ويتصدر الجوية الترتيب بـ 29 نقطة ثم الكهرباء بـ 28 نقطة.

منتخب الشباب يعاود تدريباته

باشر منتخبُ الشباب تدريباته أمس في ملعب المدينةِ استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل. وشارك في تدريباتِ (23) لاعباً، في حين غابَ عنها لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم ولاعب نوروز إسماعيل أحمد، إضافةً إلى اللاعبين المحترفين (آدم رشيد، بلند إزاد، شربل شمعون) الذين سيلتحقون بتدريباتِ المنتخب قبل أيام من بطولةِ كأس آسيا، بينما منح الجهاز الفني اللاعب سجاد محمد مهدي راحةً إجباريةً بعد شعوره بشدٍ عضلي جرّاء تدريبه مع فريقه نفط ميسان.وتركزت التدريباتُ على بعض التمارين الخفيفة والتمطية، بعد راحةٍ منحها الجهاز الفنيّ لمدة 3 أيام للاعبين بعد إنتهاء معسكر المنتخب في تركيا.وطالب مدربُ منتخب الشباب «عماد محمد» اللاعبين بالتركيز في الأيام المقبلة والشعور بالمسؤوليةِ التامة، خصوصاً أن أياماً قليلة تفصل منتخبنا الشبابي عن المشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا.

وبيّن محمد: إن منتخب الشباب سيلاقي ودياً نادي الكرخ في الحادي عشر من الشهر الحالي، وملاقاة أحد الأندية المحلية في 17 أو 18 من الشهر الحالي، وكذلك قد يلاقي المنتخبَ الأردني في أربيل إذا تمت الموافقةُ من قبل الاتحاد العراقيّ على ذلك، قبيل مغادرته إلى أوزبكستان، خصوصاً أن الجهاز الفنيّ سبق أن قدّم منهاجاً يتضمن إقامةَ تلك المباريات في محافظةِ أربيل. من جانبه، أكدَ محمد: إن الأندية التي ينتمي لها اللاعبون (ألكسندر اوراها، الاي فاضل، أمين الحموي) رفضت تفريغهم، بعد أن ردت على الكتبِ الرسميّة التي أرسلها مدير المنتخب من أجل مشاركتهم والتحاقهم بالمنتخبِ في نهائياتِ كأس آسيا للشباب.

غدا.. قرعة دوري الشباب

قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد المركزي لكرةِ القدم إقامةَ قرعة دوري شباب الممتاز لكرةِ القدم في الساعةِ الحادية عشرة من صباح ايوم غد الثلاثاء (2023/2/7) في مقرّ الاتحاد، ويكون الحضور لممثلي الأندية إلزامياً، وبكتابِ تخويلٍ رسمي من قبل النادي، يتضمن تحديدَ الملعب المخصص للنادي لإقامةِ المُبارياتِ عليه.

الاثنين المقبل مؤجلة الشرقاط والميناء

قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد المركزي لكرةِ القدم إقامةَ المباراة المؤجلة بين فريقي الشرقاط والميناء ضمن مبارياتِ الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين الموافق (2023/2/13) في تمام الساعةِ الثانية من بعد الظهر في ملعبِ الشرقاط.