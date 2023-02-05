روشان خالد: فريق نخلة وطن للدراجات يعزز الصداقة مع البيئة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقدم روشان خالد ضمن فريق نخلة وطن النسوي بالدراجات رسائل إيجابية عبر سلسلة جولات ميدانية في شوارع بغداد والمشاركة في مهرجانات تسهم في التنمية وتعزيز الثقافة المجتمعية، سيما دعم المرأة التي ابدعت في شتى الميادين.

روشان، 1996، من مواليد برج الحوت، خريجة الجامعة المستنصرية/ كلية التربية قسم الجغرافية، التحقت بالفريق منذ سنة، شجعتها بذلك مديرة الفريق، سعاد الجوهري، تقول روشان: في احد شوارع بغداد لاحظت الكابتن سعاد مع مجموعة من الرياضيات يركبن الدراجات الهوائية وبعد اطلاعي على آلية الانضمام إلى الفريق وأهدافه، استهوتني فكرة ان أكون لاعبة ضمن الفريق واحد عضواته، ووجدت الترحيب الكبير من مديرة الفريق وعناصره.

تضيف: ان الدراجة الهوائية صديقة للبيئة، فقد عزز الفريق في جولاته الصداقة مع البيئة النظيفة والحقيقة وجدنا تفالاً إيجابيا من المجتمع، سيما ان الفريق كسر التردد لدى المرأة واسهم في تقديمها لمقدرتها كرياضية في الدراجات الهوائية، والفريق بجولاته يؤكد ان استخدام الدراجة الهوائية يسهم في تقليل الزحامات المرورية وسرعة الوصول إلى مواقع العمل، وهي لا تضر بالبيئة مقارنة بالوسائط الأخرى للنقل.

وأوضحت ان فريقها افتتح مكتبا لتضييف النشاطات الثقافية والتربوية عبر سلسلة محاضرات تسهم في تعزيز الوعي الثقافي والتنمية المستدامة وإشاعة السلام والتعاون وتعليم الأطفال الرسم او اللغة الإنجليزية وغيرها من الأمور التي ترتقي بالفرد وتنمي أفكاره وتجعله منتجا في المجتمع.

تختتم روشان حديثها قائلة: هواياتي الرسم، وركوب الخيل وتربية القطط، ومن اهتماماتي تنسيق حدائق والزرع عشقي.. وامنياتي للفريق الوصول إلى أعلى درجه من التفوق والتميز من ناحية اللياقـة وفـن ركـوب الدراجـة الهوائيـة.