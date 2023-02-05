ارتفاع جنوني في اسعار المحروقات والمواد الغذائية في الاقليم

اثقل كواهل المواطنين ودفعهم الى التظاهر

الصباح الجديد – عباس اركوازي:

خرج الاف المواطنين في مدن واقضية ونواحي اقليم كردستان في تظاهرات عارمة على خلفية الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية والمحروقات بمختلف انواعها.

وتصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في كردستان صور ساخرة لبعض المحاصيل الزراعية مثل البصل والفلفل الاخضر، اللذين فاق سعرهما سعر كغم الواحد من لحم الدجاج في اسواق الاقليم.

وعبر مواطنون استطلعت الصباح الجديد اراءهم عن خيبة املهم وفقدانهم الثقة باية حلول او مقترحات تقدمها حكومة الاقليم للحد من ارتفاع الاسعار في محافظات الاقليم، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتدخل لرفع الحيف عنهم، جراء الارتفاع الكبير في اسعار السلع والمواد الغذائية.

وقال احد المتظاهرين عن محافظة السليمانية،»انا لم اجد في عمري الذي يفوق الخمسين عاماً حكومة مثل هذه، تسلك مختلف السبل والوسائل لتمارس النصب والاحتيال ضد مواطنيها، وهي فاقدة السيطرة على مختلف القطاعات بالاقليم، اذا ان اسعار الوقود من بنزين ونفط وغاز يفوق اسعاره في بغداد باضعاف، دون ان تقدم حكومتنا النائمة اية معالجات او حلول، فضلاً عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم والخضار بنحو جنوني، لذلك نحن خرجنا في تظاهرات لنقول لحكومة الاقليم كفاكم فشلا وكوارث وازمات، ولا نريد حكومة لا تعترف باخطائها ولاتعير اهتماما للمشاكل والازمات التي يعاني منها المواطنون.

وكشفت بيانات وارقام نشرتها مديرية الرقابة التجارية في محافظة السليمانية اطلعت عليها الصباح الجديد، عن ارتفاع مهول في اسعار السلع والمواد الغذائية، وصلت نسب الارتفاع في بعض منها الى اكثر من 50%.

واوضح الاستبيان، ان ارتفاع اسعار صرف الدولار الاميركي أدى الى ارتفاع اسعار البنزين من 700 دينار للتر الواحد إلى 1250 دينار، اي بمعدل زيادة ( 71%)، اضافة الى ارتفاع اسعار الغاز من سبعة الاف دينار الى 15 الف دينار في الاسواق السوداء للقنية الواحدة، فضلاً عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وغيرهـا بنسبـة تتراوح ما بيـن 30-35 بالمئـة.

واكد المتظاهرون الذين قاموا بقطع الشوارع الرئيسة في بعض الاقضية امام صهاريج تصدير النفط، للصباح الجديد، اننا لن نتراجع عن مطالبنا ولن ننهي اعتصاماتنا لحين تجاوب حكومة الاقليم وتوفير المحروقات اللازمة لأغراض التدفئة وتحسين واقع الكهرباء والخدمات المتردي.