الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم تسليم ملف النفط الى بغداد

رد الديمقراطي عليه بتحريك خلافاته الداخلية

السليمانية – عباس اركوازي:

بالضد من رغبة وتوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني لمعالجة الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية، والتوصل الى اتفاق جذري يضمن الحصول على حصة الاقليم من الموازنة ويشمل تسليم النفط الى بغداد .

وقالت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، ان نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني الذي زار بغداد مؤخرا والتقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين حكوميين وحزبيين، جدد دعم حزبه للتوصل الى اتفاق يفضى الى تسليم النفط والحصول على ميزانية الاقليم كاملة من الحكومة الاتحادية.

واكدت المصادر، ان طالباني عبر عن موافقة حزبه على ان يتم بيع نفط الاقليم عبر شركة النفط الوطنية سومو، على ان تضمن الحكومة الاتحادية حصول الاقليم على حصته كاملة من الموازنة وزيادة نسبتها من 12 الى 14 بالمئة.

واشارت الى، ان موقف الاتحاد الوطني من ملف النفط يعكس رغبته في التوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد يضمن معالجة ازمة الرواتب في الاقليم، وينهي جزءا من ازمات الاقليم الاقتصادية المزمنة، لافتة الى ان هذا الطرح اعتبره الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على ملف الطاقة في الاقليم استهدافاً له، وقام بدوره بتحريك ملفات قضائية في اربيل تمس الخلافات الداخلية بين رئيس الاتحاد الوطني وابن عمه لاهور شيخ جنكي.

وكانت محكمة أربيل قد اصدرت الاسبوع المنصرم قرارا لصالح لاهور شيخ جنكي، أعتبرت فيه أن شيخ جنكي ما زال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني الى الغاء اجتماع كان مقررا عقده بين الحزبين امس السبت.

وكشف مصدر رفيع في الاتحاد الوطني للصباح الجديد، أن الاتحاد الوطني أبلغ وبنحو رسمي الحزب الديمقراطي بانه قرر إلغاء الاجتماع، نظراً لان الديمقراطي الكردستاني يدعم لاهور شيخ جنكي في بعض الامور، وذلك بهدف خلق البلبلة وإثارة المشاكل وتهديد الاستقرار والسلم الاهلي في السليمانية.