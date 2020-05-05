باكستان.. دعوة إلى تخفيف قيود كورونا لإنقاذ الاقتصاد

الصباح الجديد-وكالات:

دعا وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أسعد عمر، إلى الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك لمنع حدوث أزمة اقتصادية في البلاد.

وأشار عمر، حسبما نقلت عنه صحيفة Dawn الباكستانية، إلى أن عددا من الدول الأوروبية قررت تخفيف القيود برغم تسجيل آلاف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، معتبرا أن كورونا في باكستان “ليس فتاكا” إلى هذه الدرجة.

وأضاف: “يجب علينا أن نفعل الشيء نفسه، لأن الناس بدأوا يتساءلون عما سيحدث إذا لم تتم السيطرة على المرض على الإطلاق. ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة “غالوب”، فإن أكثر ما يعاني منه الباكستانيون هي البطالة، وعلينا زيادة فرص العمل وضمان حماية النظام الصحي من الانهيار”.

وذكر عمر أنه وفقا لتقييمات الخبراء ومراكز الأبحاث، قد يصبح 18 مليون باكستاني عاطلين عن العمل، فيما قد يجد ما بين 20 و70 مليون شخص أنفسهم في فئة الفقراء.

ووقال الوزير أن مسألة نظام العزل ستخضع للبحث في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بـ COVID-19 المقرر عقده في التاسع من مايو.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن باكستان سجلت 20,1 ألف إصابة و459 وفاة بفيروس كورونا، بينما تماثل 5,1 ألف شخص للشفاء.

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق على تقديم مساعدات بقيمة 1.386 مليار دولار لباكستان لتتمكن من تجاوز التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يساعد هذا المبلغ باكستان في التعامل مع تراجع الاحتياطيات الدولية من العملة وتمويل النفقات المتزايدة بسبب فيروس كورونا.

وقال النائب الأول لمدير الصندوق جيفري أوكاموتو إن دعم المانحين كان ضروريا لسد الثغرة في ميزان المدفوعات والتخفيف من أعباء التكييف الاقتصادي على الظروف الجديدة.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا أعلنت أن نحو 100 دولة في العالم طلبت مساعدات من الصندوق في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.