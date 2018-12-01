وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عاما

الحادي والأربعون في البيت الابيض

متابعة ـ الصباح الجديد:

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج إتش. دبليو. بوش عن 94 عاما، بعد حياة زاخرة في التاريخ السياسي الأميركي رأس خلالها الولايات المتحدة في نهاية الحرب الباردة وتولى إدارة حرب الخليج الأولى ضد العراق والتي كسبها والدول المتحالفة معه، ليخسر بعدها فرصة للفوز بفترة رئاسة ثانية بعد خرقه تعهدا بعدم فرض ضرائب جديدة.

كان جورج بوش الأب هو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، وقد توفي في منزله في هيوستون وفقا لمصدر قريب من الأسرة.

وكان أول من أعلن الوفاة، جيم مكجراث المتحدث باسم الأسرة الذي قال في بيان إنه لم يتم بعد الإعداد لترتيبات الجنازة. ولم ترد تفاصيل أخرى عن ظروف الوفاة.

وجورج إتش. دبليو. بوش هو والد الرئيس الأسبق جورج دبليو. بوش الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين اعتبارا من عام 2001 وحتى عام 2008، ووالد حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي لم ينجح مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال بوش الابن في بيان «عائلة بوش بأكملها تشعر بالامتنان البالغ أمام حياة الرئيس الحادي والأربعين ومحبته وأمام مشاعر من اهتموا بوالدي وصلوا من أجله وأمام تعازي الأصدقاء والأخوة المواطنين».

وبوش الأب، جمهوري مثل ولديه، شغل منصب نائب الرئيس لثماني سنوات خلال فترتي ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريجان قبل أن يفوز هو نفسه في انتخابات الرئاسة.

وقد تغلب على حاكم ماساتشوستس السابق مايكل دوكاكيس، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 1988، ثم انهزم أمام منافسه الديمقراطي بيل كلينتون في انتخابات عام 1992.

وتأتي وفاته بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربرا بوش التي دام زواجه منها 73 عاما.

عمل بوش الأب كطيار بالقوات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد حضر جنازة زوجته في هيوستون على مقعد متحرك وهو يرتدي جوربا مرسوما عليه صفوف من الكتب تكريما لالتزام زوجته الراحلة بمحو الأمية.

وكان قد نقل لمستشفى في هيوستون بعد إصابته بعدوى في الدم بعد يوم من الجنازة في أبريل نيسان.

وأثنى الرئيس دونالد ترامب في بيان على بوش وأشاد «بصدقه الخالص وكياسته الملطفة للأجواء والتزامه الثابت بالعقيدة والأسرة والبلد».

سعى بوش للفوز بالرئاسة أول مرة عام 1980، ورشح نفسه معتمدا على الخبرة التي اكتسبها من عمله كعضو في الكونجرس عن ولاية تكساس ومبعوث الولايات المتحدة إلى الصين وكمدير للمخابرات المركزية الأمريكية وسفير لدى الأمم المتحدة ورئيس للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

إلا أن الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريجان تغلب عليه في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري التي تحدد من سيكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة، لكنه اختاره لخوض الانتخابات معه كنائبه على أمل أن تساعد صورة بوش كشخص معتدل في تحقيق التوازن مع صورته هو كشخص محافظ.

وبعد فترتي ولاية ريجان في البيت الأبيض رشح بوش نفسه ثانية للرئاسة عام 1988 وتغلب على دوكاكيس بفوزه في 40 من 50 ولاية.

وأبرز مراحل فترة رئاسة بوش كانت انتهاء الحرب الباردة والتغلب على جيش صدام حسين في العراق عام 1991 وارتفاع شعبتيه في الولايات المتحدة والتقدم الذي أحرزه في عملية السلام بالشرق الاوسط.

ولكن الركود الاقتصادي بالداخل خيم على نجاحات بوش الخارجية. وخرق بوش تعهده بعدم زيادة الضرائب وخسر في انتخابات الرئاسة عام 1992 أمام كلينتون.

ولد جورج بوش الأب في 12 يونيو حزيران عام 1924 في ميلتون بولاية ماساتشوستس لعائلة ثرية والتحق بمدارس كبرى وأرجأ الالتحاق بالجامعة حتى يلتحق بالبحرية وهو في سن الثامنة عشرة.

وقام بثمان وخمسين طلعة جوية خلال الحرب العالمية الثانية ونجا من إسقاط طائرته فوق المحيط الهادي.

وبعد عودته من الحرب تزوج من باربرا بيرس وله منها ستة أبناء. وبعد أن تخرج من جامعة ييل دخلت عائلة بوش عالم حقول النفط في غرب تكساس.

وبدأ آنذاك الانخراط في السياسة وخسر في بادئ الأمر في سباق انتخابات مجلس الشيوخ عام 1964 قبل فوزه في انتخابات مجلس النواب عام 1966.

وبعد فترتين ومحاولة أخرى فاشلة في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1970 عينه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون سفيرا لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1974 عينه الرئيس الأسبق جيرالد فورد مبعوثا للصين ثم مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وفي انتخابات الرئاسة عام 2016، لم يؤيد بوش الرئيس الجمهوري ترامب الذي هاجم جيب وجورج بوش الابن خلال حملته الانتخابية. ولم يعلن بوش الأب لمن أدلى بصوته في الانتخابات ولكن مصدرا أبلغ شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الإخبارية أنه صوت لمنافسة ترامب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.