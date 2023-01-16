برشلونة يحسم الكلاسيكو بالثلاثة ويتوّج بالسوبر الإسباني

يعزز رصيده باللقب الـ 14

جدة ـ وكالات:

حسم برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة كبيرة ليعود للتتويج بلقب السوبر الإسباني لأول مرة منذ 2018.وانتصر برشلونة على ريال مدريد 3-1 مساء أول أمس في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وتناوب على ثلاثية برشلونة كلّ من غافي وليفاندوفسكي وبيدري (33 و45 و69)، فيما سجّل هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيمة (90+3).وتفوّق برشلونة بكل شيء ليترك الكثير من إشارات الاستفهام على وضعية ريال مدريد الحالية.وعزز برشلونة رصيده القياسي من ألقاب كأس السوبر الإسباني إلى 14 لقباً موسعاً الفارق مع ريال مدريد إلى لقبين. ويمر برشلونة بفترة مثالية إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد أيضاً.

وكتب الإسباني بابلو جافي، لاعب وسط برشلونة، اسمه بأحروف من ذهب في تاريخ لقاءات الكلاسيكو.وسجل جافي هدفًا للبارسا، ثم صنع هدفين آخرين لكل من روبرت ليفاندوفسكي، وبيدري، ليقود فريقه للفوز (3-1) والتتويج باللقب الأول تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأشارت شبكة «سكواكا» إلى أن جافي، بالهدف الذي سجله، بات أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس السوبر الإسباني عبر التاريخ.من ناحية أخرى، بات جافي، أصغر لاعب يسجل في لقاءات الكلاسيكو، عن عمر (18 عامًا و163 يومًا) منذ عام 2020، علمًا بأن أنسو فاتي، زميله في الفريق الكتالوني، يعتبر أصغر اللاعبين تسجيلًا في الكلاسيكو على الإطلاق (17 عامًا و359 يومًا)، عندما سجل في تشرين الأول 2020.

من جانبه، رد جافي، نجم برشلونة، على اتهام قديم طارده خلال الأشهر الماضية، عقب اختياره ضمن قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022.وسخرت صحيفة «ماركا» الإسبانية من اتهام البعض للويس إنريكي، المدير الفني السابق لإسبانيا، بأنه كان يضم جافي دائما إلى صفوف الماتادور، لأنه فقط ينتمي إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقييمها لجافي خلال الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كأس السوبر: «إنه أفضل ما في برشلونة».وزادت: «جافي يقدم الكثير من العمل في الدفاع. وعندما يدخل منطقة الجزاء فإنه يصنع ويسجل. برشلونة لديه كنز. إنه لاعب لأكثر من عقد».وحصد جافي جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما سجل هدفا وصنع الهدفين الآخرين اللذين سجلهما الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري جونزاليس.وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أصبح جافي أصغر لاعب يسجل في مواجهات الكلاسيكو، عن عمر (18 عامًا و163 يومًا) منذ عام 2020.

وحرص لويس سواريز، نجم برشلونة السابق وجريميو الحالي، على تهنئة البارسا عقب الفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد.ونشر سواريز على حسابه بشبكة «إنستجرام»، تصميما لانتصار برشلونة في السوبر الإسباني، وكتب عليه: «تهانينا للجميع في البارسا».يذكر أن أهداف برشلونة في المباراة جاءت عن طريق كل من جافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري في الدقائق 33 و45 و69، فيما سجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 90+3.وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن برشلونة سجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة ضد ريال مدريد للمرة 57، أكثر من أي فريق آخر واجهه خلال تاريخه.