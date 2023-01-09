اضرار فادحة للبيئة جراء قطع الاشجار لأغراض التدفئة

بعد عجز حكومة الاقليم عن تأمين الوقود اللازم للمواطنين

السليمانية – عباس اركوازي:

الحق لجوء المواطنين في الاقليم لاستخدام الحطب لاغراض التدفئة اضرار فادحة بالبيئة في الاقليم، وذلك عقب فشل حكومة الاقليم في تأمين المحروقات التي تستخدم لاغراض التدفئة.

وقال عضو لجنة توزيع النفط بمحافظة السليمانية سلام عمر، ان حكومة الاقليم لم تقم لحد الان ونحن ندنو من نهاية فصل الشتاء، بتوزيع النفط في مراكز المحافظات بالاقليم.

واضاف عمر في تصريح للصباح الجيد، ان محافظة السليمانية والاقضية والنواحي التابعة لها بحاجة الى 110 مليون لتر من النفط الابيض سنويا لتأمين احتياجاتها من وقود التدفئة، بينما قامت حكومة الاقليم لحد الان بتوزيع 19 مليون و600 الف لتر بمبلغ 103 الف دينار لكل برميل، في المناطق الجبلية، وهو ما اكد انه لا يكفي لسد حاجة المواطنين، وخصوصاً في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة، الى اكثر من عشر درجات تحت الصفر.

واكد عمر، ان مركز محافظتي السليمانية وحلبجة بحاجة الى 110 مليون لتر من النفط الأبيض، لتأمين برميل واحد لكل عائلة، لافتاً الى انه رغم توجيه العديد من المطالبات والنداءات، الا اننا لم نتلق اي رد واقعي من وزارة الثروات الطبيعية.

بدوره قال تحسين محمد وهو مواطن من قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، للصباح الجديد»لقد لجأت الى استخدام مدفأة الحطب، بعد ان فقدنا الامل بتأمين النفط الابيض من قبل حكومة الاقليم»، التي «فشلت على مختلف الصعد في تامين احتياجات سكان القرى من خدمات وكهرباء ووقود».

واضاف، «لقد دفع بنا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، الى اللجوء الى السبل التقليدية القديمة، في تأمين وسائل التدفئة، وذلك عبر قطع الاشجار، واستخدام المدفأة الخشبية، رغم الاضرار الكبيرة التي ندرك بان ذلك يلحقها بالبيئة في كردستان».

بدورها اعلنت مديرية شرطة الغابات في السليمانية عن اعتقال نحو 700 متجاوز على البيئة والحيوانات خلال عام 2022في السليمانية.

وقال مدير اعلام مديرية شرطة غابات السليمانية العميد هيمن كمرخان للصباح الجيد، انه تم اعتقال قرابة 700 متجاوز على البيئة والحيوانات، والذي اوضح انهم تسببوا في تضرر أكثر من 1500 دونم من الأراضي والغابات، بينهم 110ألقي القبض عليهم بتهمة قطع الأشجار.