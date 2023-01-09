التشكيلي علي عبد الكريم في «نخيل عراقي»

علي إبراهـيم الدليمي

بحضور جمع غفير من الفنانين والصحفيين العراقيين، أقام التشكيلي علي عبد الكريم معرضه الشخصي الحادي عشر على قاعة «نخيل عراقي»، مساء السبت – 7 كانون الثاني، والذي ضم (30) عملاً زيتياً مختلف القياسات، ومتنوع الإستلهامات الفنية، حيث تباينت موضوعاتها ما بين الواقعية، والإنطباعية، والحروفية، والتجريد، بلمسات فنية متميزة. ناهيكم عن تواريخ إنجازاتها، التي كانت ما بين 2014 وحتى الآن.

الفنان علي عبد الكريم، جمع في معرضه هذا أكثر من تجربة أو بحث فني لمفاهيم جمالية عديدة وهي خلاصة «أسلوبية وفكرية» في آن واحد، وقد أراد من ذلك أن يقول أن الفنان لا يستقر على أسلوب واحد أو الوقوف على موضوع واحد، وانما يواكب أحداث ومتطلبات المجتمع المتواصلة والمتبدلة في كل الأحوال.. فضلاً عن تجديد جمالياته المتواصلة دون توقف أو إنقطاع.

فتارة يرسم الطبيعة وأجواءها الخلابة، وتارة أخرى يسجل آثار الفلكلور البغدادي بشناشيله ورموزه الشعبية الجميلة والمساجد البغدادية المزخرفة، وأحياناً يذهب إلى سريالية العشق الإنساني بالوان وتلوينات الرومانسية، وفي محطات أخرى يسحب صور الخط العربي بأشكاله المتميزة ليولد منها إيقونات جمالية على قماشة أعماله الفنية المعصرنة.. فنان لا يقف عند محطة فنية معينة، أو أن يكون أسير هوية أسلوب خاص. ليقول بالتالي دعوني أحب الحياة كما تشاء إحاسيسي وعواطفي وخيالاتي وألواني.

الفنان علي عبد الكريم، عضو في كل من: نقابة الفنانين العراقيين، وجمعية الخطاطين العراقيين، وملتقى رواد الفن العراقي/ تركيا، وجمعية نجم الدولية للفن التشكيلي، ومجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب – بيت الفنانين العرب، وأمين عام بيت الفنانين التشكيليين العرب «سابقاً»، شارك في معارض جماعية عديدة داخل العراق وخارجه، أصدر مؤلفين: الأول «تجليات لوحة»، والثاني «خلف أسوار اللون» يضمان مقطوعات نثرية ولوحات فنية. حصل على العديد من الدروع والأوسمة وشهادات التقديرية. يعمل حالياً في كلية الفنون التطبيقية.