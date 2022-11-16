اللجنة العليا المشرفة على بطولة كاس الخليج 25 تعقد اجتماعها الاول في البصرة

دعوة سبعة لاعبين للمنتخب الوطني قبل لقاء كوستاريكا

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة الخليج 25 برئاسة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع اليوم الاجتماع الاول لها في البصرة بحضور أعضاءها، وايضا حضور ممثل اتحاد كاس الخليج والشركة المنظمة لحفل الافتتاح وبعض مدراء الدوائر والهيئات ذات العلاقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل العمل حسب الاختصصات اللوجستية والخدمية المختلفة التي تتعلق بحفل الافتتاح واقامة البطولة.وخلال الاجتماع أوضح المبرقع ان اللجنة وقفت على جميع الاحتياجات الضرورية لنجاح البطولة بهدف اخراجها بافضل صورة تعكس جمال وتراث البصرة وجميع مدن العراق، مضيفا ان ذلك يتم وسط دعم مركزي كبير ومتابعة شاملة لتأمين كافة الاحتياجات مع ضمان سرعة التنفيذ.

كما اشار المبرقع الى ان اللجنة ستتفقد ميدانيا جميع المرافق والمنشآت في البصرة وتضع تصوراتها الكاملة للخروج بافضل النتائج.وانتهى الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات ذات الصلة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لنسب الإنجاز والالتزام بالتوقيتات المرسومة لذلك.

سبعة لاعبين للوطني قبل مواجهة كوستاريكا

وجّهَ مُدربُ المُنتخب الوطنيّ «خيسوس كاساس» الدَعوةَ لسبعةِ لاعبين للتَواجدِ في مُباراةِ كوستاريكا المُقبلة يوم الخميس 17 / 11 / 2022، وهم كل من: مصطفى ناظم ، ضرغام إسماعيل ، حسين علي ، أحمد ياسين ، شيركو كريم ، حسين عمار وزيدان إقبال، ومن المؤمل أن يلتحقَ جميعُ اللاعبين اليوم الثلاثاء بصفوف المُنتخبِ الوطنيّ العائد من اسبانيا.

الشباب يتعادل أمام الصناعة ودياً

تعادلَ مُنتخبُ الشَباب أمام فريقِ الصناعة الذي ينشطُ في الدوري المُمتاز بهدفين مقابل هدفين، في المُباراةِ التي أقيمت أول أمس في مَلعبِ الصناعة، وهي ضمن استعداداتِ مُنتخب الشَباب إلى نهائياتِ كأس آسيا التي تضيفها أوزبكستان في آذار ٢٠٢٣ .. هذا ومن المؤمل أن يدخلَ منتخبُ الشباب مُعسكرًا تدريبياً في تركيا نهاية الأسبوع الحاليّ استعدادًا لنهائياتِ كأس آسيا للشَباب.

لجنة فحص الملاعب تزور سامراء وديالى

زارت، أول أمس، اللجنةُ المُكلفة بفحصِ الملاعب مَلعبَ نادي سامراء الذي سيشاركُ في دوري الدرجةِ الأولى للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) من أجل الإطلاع على إمكانيةِ استضافة مُباريات النادي في الدوري المذكور. وأبدت اللجنةُ رضاها الأوليّ على الملعبِ مع تسجيلِ بعض المُلاحظاتِ التي يجبُ تلافيها وسدّ بعض النواقص قبل استضافةِ هذا الملعب مباريات فريق نادي سامراء، وذلك من أجل الارتقاءِ بمُنافساتِ دوري الدرجةِ الأولى، وإظهار المُبارياتِ بأفضل صورة.

كما زارت، اللجنةُ المُكلفة بفحصِ ملعبِ نادي ديالى الذي سيشاركُ في دوري الدرجةِ الأولى للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) من أجل الإطلاع على إمكانيةِ استضافة مبارياتِ النادي في الدوري المذكور.. أبدت اللجنةُ رضاها الأوليّ على الملعبِ مع تسجيلِ بعض المُلاحظاتِ التي يجبُ تلافيها وسدّ بعض النواقص قبل استضافةِ هذا الملعب مباريات فريق نادي ديالى، وذلك من أجل الارتقاءِ بمنافساتِ دوري الدرجةِ الأولى، وإظهار المبارياتِ بأفضل صورة.