تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بحنطة الدفعة الثالثة من الحصة الخامسة

عامر عبد العزيز

أعلنت وزارة التجارة استمرار فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب بتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من الحنطة المحلية للحصة الخامسة إلى جانب استلام المواقع الحنطة المحلية التي يتم مناقلتها من مواقع الشركـة .

واوضح مدير عام الشركة محمد حنون كريم ان مواقعنا في نينوى وبابل وذي قار وصلاح الدين وسايلو الطوز تواصل تجهيز المطاحن بالحصة المقرره من مادة الحنطة ، مضيفا ان ملاكاتنا العاملة فى سايلو الحله القديم التابع لفرع بابل جهز المطاحن هذا اليوم وفي العطله الرسميه والحظر للربع الثالث من الحصه الخامسة ، مبينا أن مواقع فرع نينوى واصلت تجهيز مطاحن محافظة نينوى بالوجبة الثالثة من الحصة الخامسة والمقررة لدعم مفردات السلة الغذائية علمآ انه عملية التجهيز تجري من سايلو تلعفر وسايلو مخمور ، فيما واصلت ملاكاتنا العاملة في فرع ذي قار تجهيز المطاحن الاهليه والحكومية بالحصة الخامسة وإيصال الحبوب إلى المطاحن .

من جانب اخر واصلت مواقع فرع الشركة في واسط تجهيز المطاحن الحكومية والأهلية الدفعة الثالثة من الحصة الخامسة من سايلو الكوت وسايلو الصوير برغم الظروف وحظر التجوال المفروض على البلاد صباح هذا اليوم وبكمية(204.500) طن.

وبين المدير العام ان الصوامع والمجمعات التابعة لفرع صلاح الدين واصلت تجهيزالمطاحن بحصة (‎%‎25 ) الوجبة الثالثة من الحصة الخامسة وحسب الخطة الصادره من مقر الشركة وبين عن تجهيز المطاحن بلغت بكمية (13000) طن لتسهم في رفد مفردات البطاقة التمونية .

وأكد على أن ملاكاتنا في سايلو الطوز واصلت تجهيز مطحنة سرمد ستار وبذلك تم الإنتهاء من تصفير الدفعة الثالثة سلفة ٢٥% من الحصة الخامسة ، حيث تم تحميل (6) سيارات محملة بكمية (206.120) طنا وبذلك يكون إجمالى الكميات المجهزة لغاية اليوم (1338.100)طنا.

ولفت المدير العام الى أستمرار فرع واسط بمناقلة الحنطة المحلية من مركز النعمانيه الأول الى سايلوالبصرة وبلغت الكمية التي تم مناقلتها (139.280) طنا بواقع (3) شاحنة .

وكانت الشركة العامة لتجارة الحبوب قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خزين الحبوب وايواء شاحنات الاسطول الناقل التي تعمل على مناقلة الحبوب من مواقع مختلفة في محافظات البلاد .

واضاف بأن شركته شكلت غرفة عمليات لمتابعة خزين الحنطة وايواء شاحنات الاسطول الناقل التي تقوم بمناقلة الحنطة من مخازن المحافظات والحفاظ عليها في مواقع امنة تماشيا” مع الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب.

ولفت الى تكليف ادارة الشركة ومدراء الاقسام والمواقع بزيارات ميدانية الى جميع مخازن الشركة في المحافظات والتدقيق بأجراءات السلامة المهنية كذلك التنسيق مع الاجهزة الامنية والاستعداد للظروف الطارئة ، مشيرا الى زيارات مفاجئة نفذت من قبل الملاك المتقدم من مركز الشركة الى المواقع الخزنية لبيان حالة الاستعداد لحماية تلك المواقع والحفاظ على الخزين والتأمين على شاحنات الوزارة التي تتواجد في المحافظات لاجراء مناقلات لكميات الحنطة وحسب حاجة المحافظات ضمن البطاقة التموينية. مدير عام الحبوب شدد على اهمية تضافر الجهود للحفاظ على خزين الحنطة وكافة الممتلكات العائدة للشركة فضلا عن شاحنات الاسطول الناقل التي تقوم بمهمات كبيرة لنقل الخزين بين المحافظات بما يحقق حالة الامان للامن الغذائي لشعبنا الكريم خاصة وان الشركة حققت نجاحا” كبيرا” في تأمين مادة الحنطة خلال الموسم التسويقي 2022 . واكد المدير العام ان تنسيق عالي المستوى جري مع العمليات المشتركة لضمان مباشرة واستمرار العاملين في الصوامع والمواقع الخزنية لتجهيز المطاحن الاهلية والحكومية بحصصها من مادة الحنطة وديمومة انتاج مادة الطحين وتوزيعها على المواطنين.