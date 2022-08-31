وزير الصناعة يبحث التعاون في مجال إنتاج منظومات حديثة للري بالرش

اكد إستعداد الوزارة لإنشاء خطوط ومصانع بتقنيات مُتطورة لدعم الفلاحين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اِلتقى وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز وفد شركة ساني كروب الصينية بحضور المُستشار العلمي للوزارة والمُدراء العامين للدائرة الفنية في مقر الوزارة والشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات والشركة العامة للصناعات الإنشائية والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وعدد من السادة المسؤولين في مقر الوزارة وذلك للتباحُث حول فُرص التعاون الصناعي المُشترك لإنشاء خطوط إنتاج منظومات الري بالرش التي تعمل بالطاقة الشمسية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى العراق بهذا المجال . وأبدى الوزير خِلال اللقاء الرغبة بتعزيز علاقات التعاون الصناعي مع الصين في مجال إستخدام الطاقة البديلة والتكنولوجيا الحديثة في المكننة الزراعية لترشيد إستهلاك الطاقة والوقود ، مؤكداً ان الحكومة العراقية مُهتمة جداً بالزراعة والأمن الغذائي وان وزارة الصناعة تدعم وبشكل كبير جهود الفلاحين وتأمين مُتطلباتهم من خِلال تفعيل العمل المُشترك بين الجانبين لإنشاء خطوط إنتاج ومصانع تعمل بتقنيات مُتطورة لخدمة الفلاحين في ظل ما تمتلكه وزارة الصناعة من إمكانيات وكوادر كبيرة .

واشار الوزير إلى ان الوزارة تسعى للإستفادة من التجارب الحديثة للوصول إلى التقنية المطلوبة في كُلّ المجالات التي تخدم وتدعم قطاع الزراعة ومنها إنتاج مرشات تكون مُلائمة للأجواء العراقية من حيث الحرارة والرطوبـة .

ولفـت إلى أنَّ العراق بلد غني ولديه فُرص إستثمارية واعدة وإنَ الصين تعد من الدول المُتطورة صناعياً في مجال إستخدام منظومات الري بالرش التي تعتمد على الطاقة الشمسية ولديها تعاون ومشاريع في الكثير من البُلدان وخصوصاً الوطن العربي ، مُبيناً أنَّ سياسة الحكومة تهدف إلى تطوير الواقع الزراعي والصناعي في العراق وأنَّ الوزارة مُستعدة للتعاون مع الجانب الصيني لتحقيق هذا الهدف ، مُشيراً بالوقت نفسه إلى ان العراق بحاجة إلى بناء معامل وخطوط إنتاج وتجميع منظومات الطاقة البديلة بكُلّ أنواعها بغية تشغيل الأيدي العاملة وحماية المُنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية على وفق القوانين العراقية المعمول بها وبقيمة مُضافة لاتقل عن ( ٣٠% ) ليكون المُنتج محلي ومُصنع في العـراق .

مـن جانبه أبدى الوفد الصيني الإستعداد للتعاون والعمل المُشترك مع العراق ، وقدمَ عرضاً مُفصلاً عن إمكانيات الشركة في مجالات تخُص مشاريع منظومات الري بالرش التي تعمل على الطاقة الشمسية إضافةً إلى الإمكانيات التي تتمتع بها تلك الشركة في مجال بناء المصانع في دول العالـم .

من جهة اخرى شاركت وزارة الصناعة والمعادن في ورشة العمل التي عقدتها اللجنة الوطنية للأمن الغذائي في مقر وزارة الزراعة برعاية وزير الزراعة وذلك بحضور مُدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن المُهندس ناصـر إدريـس مهـدي مُمثلاً عن الوزارة ومُدير قسم الصناعات الغذائية والدوائية في الدائرة الفنية .

وتناولـت الورشة التي ترأسها الوكيل الفني لوزارة الزراعة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي وحضرها مُمثلين عن وزارات ( الزراعة ، التخطيط ، التجارة ، الموارد المائية ، الصحة والبيئة ، ومُستشارية الأمن القومي ) وعدد من المُختصين في القطاع الخاص بحث عدد من المواضيع والفقرات المُدرجة في جدول الأعمال والتي منها بحث المسودة النهائية للإستراتجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق للفترة ( ٢٠٢٢ – ٢٠٣٠ ) ومُناقشة إمكانية إتخاذ الإحتياطات والإجراءات لضمان الأمن الغذائي للمُواطن العراقي والإعداد لأبرز الخُطط والأنشطة التي ستقوم بتنفيذها اللجنة التنفيذية في الفترة المُقبلة والأهمية البالغة التي توليها الدولة لضمان تنفيذ ملف الأمن الغذائي في العراق كونه يمس الأمن القومي للبلد والعمل على تنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع في المُستقبل القريب وحسب الإختصاصات وبمُساهمة الجهات والوزارات الساندة حيث تُعد هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها لتحديد مسارات الأمن الغذائي المُستدام . وقـد أكد مُدير عام الدائرة الفنية إستعداد وزارة الصناعة والمعادن للقيام بما حددته هذه الإستراتيجية من واجبات بما فيها إستعدادها لتصنيع المُنتجات المُهمة والرئيسة الضرورية التي يحتاجها الفلاح في زراعة المحاصيل الزراعية بنوعية جيدة وبأسعار مُناسبة .