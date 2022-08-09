افتتاح دورة «اكتشاف المواهب المخباة» في دائرة الأقاليم والمحافظات

بغداد ـ فلاح الناصر:

افتتحت مساء أمس في قاعة المحاضرات بدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، دورة «اكتشاف المواهب المخباة والكشف عن الإبداع الداخلي» وتستمر لايام الأربعاء والسبت المقبلين، واستهدفت موظفي مركز الموهبة الرياضية في الدائرة، ورحب مدير قسم الموهبة الرياضية، الكابتن عامر طالب بالمحاضرة والمشاركين، مؤكدا ان الدورة تعد مهمة لانها ستوضح كيفية اكتشاف الطاقات لدى الموهوبين.

ويشرف على تنظيمها قسم الأنشطة والبرامج في الدائرة برئاسة الدكتورة، ريم عباس، التي أوضحت ان الدورة ضمن الخطة السنوية لعام 2022، وألقت المحاضرة أ.د انتظار جمعة التدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات في جامعة بغداد المحاضرة التي استعرضت فيها طرق وأسس وآليات اكتشاف المواهب المخباة وقدمت شرحا وافيا عن مراحل الوصول إلى اكتشاف الموهوب، إلى جانب طرائق العمل في الوصول إلى الأهداف المحددة في اكتشاف الطاقات المخباة.

في حين قدمت مثالاً حياً في مشاركتها في البحرين عام 2007 وكيفية المساهمة في اكتشاف مواهب في المملكة وايصالها إلى المنتخبات المتقدمة والأندية الكبيرة وهو ضمن مشروع عمل اعتمد على مدارس أميركية ونرويجية ومغربية وبحرينية لاكتشاف الموهوبين في المدارس التخصصية للاعبي اعمار تتراوح بين 4 إلى 12 سنة، وكان بالتعاون بين مؤسسة الشباب والرياضة وشركة زين، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وفتحت الدكتورة انتظار جمعة، وهي مدربة بكرة اليد، باب النقاش مع المشتركين في الدورة لتبادل الرؤى والوصول إلى مرتكزات مهمة في آليات اكتشاف المواهب والعمل على تطوير قدرات المواهب في شتى الألعاب الرياضية.