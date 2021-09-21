الضحك علاج لـ «الارق»

اعداد – زينب الحسني:

مرت خلفك شهور من الوباء والحجر الصحي كانت قاسية لمعظمنا، والآن موسم العودة إلى المدرسة وما يحمله من مسؤوليات، كذلك تحصلين على نصيبك اليومي من التوتر وغيرها من الأشياء التي تضرُّ بصحتنا النفسية وتجعلنا في حالة من التوتر والعصبية. وللحفاظ على هدوئك، هل فكرت في الضحك؟ العديد من الدراسات يُظهر أن شريحة جيدة من المرح لها آثار إيجابية على العقل والجسم أيضاً.

فوائد الضحك المثبتة علمياً

يعد الضحك علاج ضد الإجهاد، الاسترخاء، وحماية القلب والأوعية الدموية، ومفيد للمناعة والوظيفة الرئوية، مزود بالرفاهية والسرور، الضحك يعد الدواء المعجزة بكل بساطة. «الضحك هو تمرين عضلي كامل للغاية يستعمل معظم عضلاتنا، بدءاً من عضلات الوجه إلى عضلات الساقين، مروراً بالحجاب الحاجز (الذي يشارك في التنفس) وعضلات البطن، كما يوضح أستاذ علم الأعصاب جان كريستوف كاسيل. دفقة من الضحك، تتقلص بسرعة وبقوة شديدة، وهذا يسمح بإنفاق طاقة هائلة».

يحسن نوعية النوم

الضحك يمنحك نوماً هانئاً وجدت دراسة كورية عام 2011 موصوفة في مجلة طب الشيخوخة والشيخوخة الدولية، أجريت على 109 أشخاص فوق 65 عاماً، أن الضحك يقلل من تواتر الأرق ويحسن نوعية النوم، بمتوسط درجة أرق تبلغ 7.6 مقابل 8، ومتوسط درجة جودة النوم 7.3 مقابل 7

ينظّم الجهاز العصبي

«يعمل الضحك أيضاً على عنصرين رئيسيين في نظامنا العصبي، والذي ينشط على التوالي، من خلال آليات غير مفهومة تماماً، خصوصاً الجهاز العصبي الودي، الذي يهدف إلى تسريع القلب وزيادة التوتر، والجهاز العصبي، الذي له تأثيرات معاكسة (إبطاء القلب وخفض ضغط الدم)»، يتابع البروفيسور كاسل. عند القيام بذلك، يؤدي الضحك إلى تقلص الشرايين ثم ارتخائها، مما يؤدي إلى تطوير مرونتها؛ وتمدد القصبات الهوائية ثم تقلصها، وبالتالي زيادة الأوكسجين؛ وزيادة معدل ضربات القلب ثم تباطؤه؛ إلخ.

يحفز إفراز الدوبامين

«عندما يُثار الضحك بسبب نكتة أو تأثير مفاجئ (موقف هزلي …)، يحفز الضحك إطلاق الدوبامين، وهو جزيء في أصل الإحساس بالمتعة، والإندورفين، الذي له تأثير مهدئ ومريح وجيد، وتأثير مزيل القلق»، يشرح البروفيسور كاسل. ومن هنا يأتي تأثير الضحك المضادّ للاكتئاب.

وتؤكد دراسة إيطالية نشرت عام 2019 في مجلة «Psychiatria Danubina» أنَّ «العديد من الأعمال تشهد على الفوائد المفيدة للضحك في الحدّ من المشاعر السلبية»، والتي حللت نتائج نحو ستين عملاً عن هذا الموضوع نُشرت خلال الفترة الماضية (ثلاثة عقود). ويوضح البروفيسور كاسل أن إطلاق الإندورفين يساعد أيضاً في تقليل الألم، «فهذه الجزيئيات لها أيضاً تأثير مسكن». أظهرت دراسة بريطانية هنا أن الضحك لمدة 15 دقيقة كافٍ لزيادة تحمل الألم بنحو 10%.

يساعد على الهضم

يساعد الضحك في أثناء الوجبة على تحسين عملية الهضم عن طريق تعزيز إفراز اللعاب والعصائر الهضمية وتقليب الطعام. في الوقت نفسه، يسمح قدر كبير من المرح لنظام القلب والأوعية الدموية بالتمدد والرئتين للاستفادة من ضربة تنظيف حقيقية (يتم طرد الهواء بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة).