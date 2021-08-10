  • الثلاثاء , 10 أغسطس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ثلاث علامات

ثقافة
التعليقات على ثلاث علامات مغلقة
6 views

عبد الأمير محسن

بين يديك ِ :
1 – مسفوحا ًيسيلُ
هذا الوقتُ المتخثر .
2 ــ تبوح خطوط ُ يدي
خارطة ً سرية
لقيامة تائهة .

            3 ــ  أنا ..
                   ونارٌ مؤجلة ..
                   فقط .                                              
                                         لأنّك َ ..

الأخيرُ دائما :
لا عزاءَ
ينتظرُ موتكَ المبكّر ..
الراحلُ دائما :
لا توبة َ
تراودُ ذنوبَكَ المتأخرة ..
العاشقُ دائما :
لا مأتم َ
يرتدي حزنَكَ كل ليلة ..
هكذا أراكَ ..
لا يكفي
أن ترسم َ إلهاً نائما
لتتسللَ
إلى جنّة ٍ
محرّمة .
لم تسْكُن بعد
في جسد ٍ مُحارب
رغم رائحةِ العَرْش
في خوفكَ المنتصِر ..
النهاياتُ الحميمةُ
ليست رحيلا آمنا
لشياطينِ قيامةٍ أخيرة ..

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة