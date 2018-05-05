العبادي يؤجل التحقيق في 1700 ملف فساد لكبار الشخصيات

كي لا تحسب دعاية انتخابية له

بغداد – الصباح الجديد:

كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تعطيل 1700 ملف فساد يمس كبار الشخصيات بسبب انتظار نتائج الانتخابات.

وقال المصدر الذي لم يتسن للصباح الجديد التحقق منه، إن “العبادي تسلّم ملفات من الفريق الدولي لمكافحة الفساد بعد تدقيقها بالكامل، والبالغ عددها 1700 ملف فساد يمس بعضها شخصيات وزارية ونيابية في العراق”.

وأضاف المصدر أن “العبادي عطّل تفعيل الملفات، ولم يحلها الى القضاء، نتيجة تزامن إنجازها مع فترة الدعايات الانتخابية”، موضحا أن “العبادي يريد كشفها بعد إعلان النتائج، لكي لا تحسب دعاية انتخابية موجهة ضد خصومه في الانتخابات”.

وأشار الى أن “بعض الملفات تتعلق بفساد مالي ضخم وارتباطات بجماعات مسلحة إرهابية وجهات أجنبية، وقد وردت أسماء شخصيات عراقية بارزة فيها، ومنها وزراء ونوّاب، لكن تفعيلها سيكون بعد إعلان نتائج الانتخابات”، مبينا أن “الإعلان عن هذه الملفات سيكون بعد ظهور نتائج الانتخابات”.

يشار الى ان العبادي المح في خطابه اثناء حملته الدعائية، باحدى تجمعاته الانتخابية، في محافظة النجف، عن امتلاكه ادلة واثباتات تكشف تورط بعض الشخصيات النافذة، متعهدا بمحاكمتهم فور انتهاء التحقيقات النهائية.

وعلى صعيد آخر اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس السبت، ان العراقيين قادرون على بناء حضارة جديدة بوحدتهم التي انتصرت على محاولات التقسيم والتفرقة.

وقال مكتبه في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه أورد خلال حضوره منتدى منظمة تدكس للشباب في بغداد، إن “الوحدة العراقية انتصرت على محاولات التقسيم والتفرقة التي فشلت وبقي التنوع مصدر قوة واعتزاز واحترام”.

واضاف “لو لا العمل التطوعي لما تمكنا من تحقيق الإعجاز العراقي والنصر الكبير الذي تم بإصرار مقاتلينا الابطال على التضحية”.

وتابع ان “العراق نهض وسيكون مصدر اشعاع للمنطقة والعالم وعلى هذه الارض ولد الابداع وولدت الكلمة والكتابة والحرف وان العراقيين الذين صنعوا اول حضارة للانسانية قادرون على بناء حضارة جديدة بوحدتهم وشجاعتهم وبوعي الشباب”.

واشار البيان الى ان “العبادي اطلع على عدد من اعمال الشباب الموهوبين وانشطتهم الابداعية”، مشيدا بـ”الروح العالية التي يتمتعون بها واندفاعهم الكبير لخدمة بلدهم، موجها الشكر لمنظمة تدكس للشباب لجهودها وعملها التطوعي”.