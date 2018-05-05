الحكيم يدعو لاستثمار الفرصة وانتخاب الأصلح

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، الى استثمار الفرصة الحالية والخروج لانتخاب الأصلح القادر على تقديم الخدمة للناس.

وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم أكد خلال حضوره تجمعا جماهيريا لمرشحي تيار الحكمة الوطني في منطقة الشعب ببغداد، أن “تيار الحكمة انتصر بتمكين الشباب وإعطائهم الأدوار والمساحات”.

وأعرب عن “سعادته بحديث الكيانات السياسية عن تمكين الشباب ومنحهم الفرص”.

وأشار السيد عمار الحكيم إلى، أن “تمكين الشباب لا يعني عدم الاهتمام بغيرهم من الشرائح إنما الاعتناء بالشباب يعني العناية بكامل المجتمع فهم يشكلون الهم الأكبر لباقي شرائح المجتمع من الآباء والأمهات بتوفير فرص العمل لأبنائهم”.

وأكد ان “قدر العراقيين يصنعوه بأيديهم لذلك لابد من مغادرة لغة الإحباط واليأس”.