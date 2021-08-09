سوكوب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لمعسكر تركيا

تحضيرا لبطولتي غربي آسيا وتصفيات القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنَ مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، التشيكي (ميروسلاف سوكوب)، قائمة المنتخب النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي خلال الايام المقبلة. وقالَ المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح : إن المدرب قرر دعوة 30 لاعباً للمعسكر الخارجي الذي من المؤمل أن يقام في تركيا للمدة من الثامن عشر حتى الواحد والثلاثين من الشهر الحالي. مؤكداً: أن اختيار القائمة النهائية جاء بعد اطلاع المدرب على مستويات اللاعبين خلال المعسكر الداخلي للمنتخب في محافظة كربلاء والذي ضم 54 لاعباً.

وأضافَ المدير الاداري للمنتخب الاولمبي: أن المدرب سوكوب سيختار 28 لاعباً للمعسكر الخارجي من مجموع 30 لاعبا من الذين تمت دعوتهم للقائمة النهائية، وذلك في حال حدوث إصابة لأحد اللاعبين أو بسبب الجاهزية التي قد تعيق التحاقهم للمعسكر الخارجي.

وأشار صالح :» أن دعوة اللاعبين المغتربين للمعسكر الخارجي قد تكون صعبة لكونه خارج ايام الفيفا دي وأغلب اللاعبين يلعبون مع انديتهم حالياً تحضيراً للموسم الجديد، وسوف يتم التحاقهم بأقرب تجمع للمنتخب خلال الفترة المقبلة في ( الفيفا دي)، والمدرب على تواصل مباشر مع جميع اللاعبين الذين ستتم دعوتهم.

وضمت قائمة الاولمبي النهائية لحراسة المرمى كلا من مصطفى عذاب (الناصرية) وعماد عيسى (زاخو) وعبد العزيز عمار (الكرخ) وحسن أحمد (السماوة)، في حين ضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الباقر كريم (الديوانية) وناجي ناطق (النجف) وعباس ياس وسالم أحمد وعلي شوقي (الميناء) وحسن رائد (القوة الجوية) ومنتظر عبد الامير ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومنتظر محمد جبر واحمد حسن مكنزي (الزوراء) وعلي محسن وصهيب رعد واحمد سرتيب (النفط) وزيد تحسين وكرار محمد ووكاع رمضان (الطلبة) وعبد الامير عبد الكاظم ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وأثير صالح (القاسم) واحمد زامل (نفط البصرة) وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) واحمد هديب (رديف الشرطة).

وأنهى منتخبنا الاولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي في محافظة كربلاء المقدسة الذي استمر لمدة عشرة أيام للمدة من 28 من الشهر الماضي ولغاية السادس من الشهر الحالي، بقائمة أولية ضمت 54 لاعباً، للاطلاع على أدائهم من خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية.

وقالَ المدير الإداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح:»إن المنتخب الاولمبي أنهى معسكر كربلاء الذي كان التجمع الاول للمنتخب بعد غياب دامَ لأكثر من سنة ونصف السنة، نتيجة غياب الاستحقاقات الرسمية وعدم وجود ملاك تدريبي».

وأضافَ صالح: « معسكر كربلاء كان ناجحاً بكل المقاييس، والمدرب التشيكي ميرسلاوف سوكوب أبدى رضاه التام عن أجواء المعسكر من ناحية فندق الإقامة، وكذلك التدريبات التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي»، منوها إلى: «أن المدرب أصبحت لديه فكرة واضحة عن جميع اللاعبين الذين خاضوا المعسكر».

وختمَ المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي: «ان القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي الذي من المؤمل إقامته في تركيا في الثامن عشر من شهر آب الجاري سيكون ضمن تحضيرات المنتخب لبطولة غربي آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً».