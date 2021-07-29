اقليم كردستان يعد تغيير مهام القوات الاميركية في البلاد داعما للقوات العراقية والبيشمركة

رحب بنتائج الحوار الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق

السليمانية – عباس اركوازي:

اكد امين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، ان القوات العسكرية العراقية وقوات البيشمركة بحاجة الى تدريب وتأهيل مستمر من قبل الخبراء في القوات الاميركية، مؤكدا ان تغيير مهام القوات الاميركية في العراق يصب في صالح دعم الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

‌واضاف ياور في حديث تابعته الصباح الجديد حول موقف اقليم كردستان من تفعيل الاتفاق الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، ان تلك الاتفاقات العسكرية والامنية سيادية ويجب على كل مكونات العراق واقليم كردستان الالتزام بهذا الاتفاق.

واضاف انه لاتوجد في العراق قوات قتالية اميركية او اخرى تابعة لقوات التحالف الدولي، لافتا الى ان دور القوات الاميركية من النواحي اللوجستية والجوية والاستخباراتية باق في العراق الا ان دورها سيتغير ولن يبقى لها اية مهمات قتالية في العراق.

وقال اذا ما نظرنا الى الامر بواقعية فانه بنحو عام لاتوجد قوات قتالية فعلية اميركية او اخرى لقوات التحالف في العراق، واغلب هذه القوات هي مساندة وداعمة للجيش العراقي وقوات البيشمركة في التدريب ومنح المعلومات الاستخباراتية في الحرب على الارهاب.

واكد ان القوات العراقية وقوات البيشمركة ما زالت بحاجة الى مزيد من التدريب من قبل الخبراء الامريكان وقوات التحالف، لمتابعة والقضاء على تحركات المجاميع الارهابية في مختلف مناطق العراق.