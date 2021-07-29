الجفاف يهدد ايران وكثرة السدود فيها عمقت وزادت مفاعيل المعضلة

النفط الايرانية تنفي تجفيف هور حدودي في الاحواز مشترك مع العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:

رفضت وزارة النفط الإيرانية تصريحات نائب منظمة البيئة الإيرانية حول تجفيف مناطق من الهور العظيم لاستخراج النفط من قبل شركات صينية.

وأكدت الوزارة في بيان أن عمليات استخراج النفط في هذه المنطقة – المشتركة مع العراق- تخضع لشروط التنقيب البحري ولم تكن هناك حاجة لتجفيف الهور أو الحد من وصول المياه إليه.

وسبق أن كشف مسؤول في منظمة البيئة الإيرانية يوم اول أمس أن “منطقة الهور العظيم، بمحافظة خوزستان تم تجفيفها بتصريح من مجلس الأمن القومي الإيراني لتسهيل عمليات شركة نفطية صينية”.

وتستهلك إيران قرابة 90 في المائة من مياهها في ري الأراضي الزراعية، بينما لا يعود القطاع بالمقابل على الاقتصاد الإيراني بفائدة كبرى توازي الحجم الكبير من الماء المستهلك، حسب الخبراء.

كما أن عدد سكان القرى في إيران يصل إلى 23 مليوناً، ويستخدم هؤلاء المياه غالبا من دون اللجوء إلى الري الحديث. وصنّف معهد الموارد العالمية إيران في المرتبة الـ13 بين الدول التي سوف تعاني من نقص حاد في المياه بحلول 2040.

فيما يشرح الخبراء أن مشكلة المياه ستتصاعد خلال السنوات المقبلة وأزمة المياه في إيران، لا تقتصر على خوزستان، فأنحاء البلاد تعاني من المعضلة نفسها ولو بدرجات متفاوتة.

المناطق الجنوبية هي الأكثر جفافاً والأعلى حرارة، يليها وسط البلاد، مثل محافظات أصفهان وكرمان ويزد. ومحافظة سيستان وبلوشستان هي الأخرى تعاني هذه الأيام من أزمة مياه دفعت السكان في الكثير من قراها إلى مغادرتها.

ويشرح الخبراء أن إيران يهددها الجفاف، على خلفيّة تعرّضها لعوامل بيئية تسبّبت في انخفاض معدّل هطول الأمطار فيها إلى نحو 250 مليمتراً سنوياً، فيما يصل معدّله العالمي إلى 830 مليمتراً، تبعها انخفاض حاد في مخزون المياه الجوفية.

ويشير مركز الإحصاء الرسمي، إلى أن كل إيراني يستهلك، يومياً، ما يعادل 170 ليتراً من الماء، أي ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد الواحد.

وفي الأعوام الأخيرة، راحت إيران تشكو من الجفاف، نظراً إلى نقص متزايد في مواردها المائية نتيجة شحّ الأمطار والثلوج، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أخيرا أن شح هطول الأمطار خلال هذا العام غير مسبوق منذ 52 عاما.

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية أن 24 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة تعاني من نقص المياه، 13 منها تتعرض لنقص حاد، والـ11 الأخرى تواجه نقصا متوسطا.

ويوضح تقرير لشركة إدارة المصادر المائية الإيرانية، نشرته وكالة “مهر” الإيرانية، أن مخزون مياه السدود الإيرانية تراجع إلى 49 في المائة من قدرتها الاستيعابية، ليصل هذا المخزون في الوقت الراهن إلى 24 ملياراً و950 متراً مكعباً، بينما كان الرقم خلال هذه الفترة في العام الماضي 35 ملياراً و180 مليون متر مكعب.