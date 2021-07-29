جمعية كهرمانة للفنون تستعد لإقامة المهرجان الأول للفنون والحرف الشعبية

وداد إبراهيم

تستعد جمعية كهرمانة للفنون لإقامة المهرجان القطري الأول للفنون والحرف الشعبية تحت عنوان (بأيدي نسائية) وبمشاركة نخبة من فنانات الفولكلور والتراث الشعبي والحرفيات في شتى الاتجاهات والأساليب الإبداعية.

وقالت الفنانة ملاك جميل رئيس الجمعية: ” هذا النشاط يعد الأول للجمعيةو يضم عددا كبيرا من الرسامات ومن المهتمات بالحرف الشعبية، ويهدف المهرجان إلى التعريف بتنوع وتعدد الفنون والحرف الشعبية في العراق، من شماله الى اقصى جنوبه والمعروف ان اكثر الحرف الشعبية في العراق تنجزها المرأة بالأخص الحرف التي يدخل فيها الفن والتقاليد والعادات الشعبية، حيث سيكون المهرجان منصة فريدة لتوحيد النساء العاملات في هذه المجالات، وسيكون له تأثيرا إيجابيا في تفعيل دور المرأة المنتجة واسهاماتها اللا محدودة بتأكيد وجودها في ساحة الفن والتراث الشعبي والتعريف بعادات وتقاليد كانت وبقيت خالدة في المجتمع العراقي.

يذكر ان العديد من الفنانات سيشاركن في المهرجان مثل (عشتار جميل حمودي وسندس القصاب ودينا القيسي ومروة الحايك وهناء معله وابتهال عبد الرحيم واشراق ناجي) واخريات.

وأكدت جميل ان: “ابواب الجمعية مفتوحة لكل من تجد في نفسها القدرة والإمكانية على المشاركة في هذا المهرجان، الذي سيقام خلال الشهر المقبل في نادي العلوية في الثامن من اب المقبل من الساعة الرابعة الى العاشرة مساء ، ويتضمن معروضات يدوية متنوعة من ازياء ولوحات واغطية راس وإكسسوارات ونقش حنه وإكسسوارات منزل وديكورات وفن الرسم على الزجاج وحقائب وحياكة سجاد وطرق على النحاس.