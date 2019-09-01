نانسي عجرم تحتفل مع جمهورها في كايرو فيستيفال سيتي

الصباح الجديد – وكالات:

تحتفل الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها في كايرو فيستفال سيتي بالقاهرة، ومن المقرر أن تؤدي نانسي عجرم، عدة أغانٍ خاصة بها منها “بدنا نولع الجو”، وسط جمهورها من ثم تنطلق إلى لبنان مرة أخرى.

وكانت عجرم قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً ناجحاً في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وحفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص وسط حضور جماهيري ضخم من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

كما كشفت الفنانة نانسي عجرم عن رد فعلها فور معرفتها بتواجد الفنان راغب علامة مع الفنانة أحلام، في الموسم الخامس من برنامج The Voice. وقالت أنها فوجئت بوجود راغب علامة مع أحلام مجدداً في برنامج واحد، نظراً للعلاقة المتوترة بينهما في المدة الأخيرة، لتندهش من فكرة كيف سيجلسان بجوار بعضهما.

واكدت عجرم أن راغب علامة وأحلام ليسا بحاجة إلى المال، لذلك غير مقبول ما يتم الترويج له بأن الصلح وقع بينهما بسبب الأجر الضخم العائد من البرنامج، مؤكدة على أن “الصلحة حلوة”.