اربع ميداليات جديدة حصاد العرب في اليوم الثالث للمنافسات

مخلوفي لن يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة

طوكيو ـ وكالات:

شهد اليوم الثالث من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 إضافة 4 ميداليات لحصيلة العرب، ضمن مختلف المنافسات، في الوقت الذي تواصل فيه خروج عدد كبير من اللاعبين العرب من المنافسة على مختلفة الألعاب.ويستعرض التقرير التالي ضمن سلسلة يومية من التقارير حصاد الرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو.

حصد الأردني صالح الشرباتي، الميدالية الفضية في وزن 80 كيلو جرامًا في التايكوندو، حيث خسر في النهائي، أمام نظيره الروسي ماكسيم خرامتكوف المصنف الأول، بنتيجة 9-20.. وأحرز عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا ضمن ألعاب الرماية، عن فئة سكيت رجال.. وقد أحرز الأميركي فنسنت هانكوك المرتبة الأولى برصيد 59 نقطة، في حين حل الدنماركي يسبر هانسن ثانيا برصيد 55 نقطة، وجاء الرشيدي ثالثا ب46 نقطة.

وتوجت هداية ملاك لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو، ببرونزية منافسات وزن تحت 67 كيلو جرامًا، وذلك على حساب الأمريكية بيج ماكفرسون.. حقق المصري سيف عيسى البرونزية ضمن منافسات التايكوندو، 80 كجم رجال، وذلك بفوزه على حساب النرويجي ريتشارد أوردمان بنتيجة 12-4.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك بنتيجة 32-27 ضمن منافسات كرة اليد، كما خسر منتخب البحرين مواجهته مع البرتغال بفارق هدف واحد 25-26.بالإضافة إلى خسارة ممثلي مصر على صعيد ألعاب الإبحار و الرماية والريشة الطائرة و مبارزة السلاح.

وعلى صعيد فردي رجال كرة الطاولة، حقق عمر العصار فوزا مثيرا على حساب الأوكراني كو لي بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الثانية المسابقة.

خرج عدد كبير من الرياضيين العرب ضمن منافسات عدة ألعاب أولمبية على النحو التالي: خسرت كل من اللبنانية جابرييلا الدويهي والمغربية لينا خيارة في سباق 200 متر حرة سيدات.. وخسر المغربي مهدي صادق والسوري محمد ماسو في ترايثلون رجال.. وفي الرماية خسرت المغربية ابتسام مريرحي ضمن منافسات سكيت سيدات، وحلت البحرينية مريم حساني بالمركز 24 ضمن سكيت السيدات أيضا، وحل الإماراتي سيف بن فطيس في المركز 24 لنهائي سكيت الرجال.

أما في التايكواندو فقد خسر اشرف محبوبي من النرويجي ريتشارد اوردمان، ومن ثم خسر أمام الأردني صالح الشرباتي ، ليعود ويفوز على العاجي شيخ صلاح سيسي.. وفي ركوب الأمواج، خسر رمزي بوخيام أمام الفرنسي ميشيل بوريز.

وفي الجودو خسرت ادن حسين من جيبوتي أمام الجورجية لاشا، وعادت ادن وفازت على السرلانكية كمارا بنتيجة 10-0، كما خسر لاعب الجودو الإماراتي فكتور سكرتوف في مباراة دور الـ 23 في وزن تحت 73 أمام السويدي تومي ماكياس.. وفي للمبارزة خسر الجزائري سليم هيروي ضمن جدول الـ 64، كما خسرت في المبارزة كوثر محمد بلكبير.

من جانب اخر، أعلن العداء الجزائري توفيق مخلوفي عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة.. وكان مخلوفي (33 عاماً) قد توج بذهبية 1500 متر في أولمبياد لندن 2012، وفضية 800 متر، وفضية 1500 متر في أولمبياد ريو 2016.

وجاء في بيان مخلوفي «انتظرت آخر لحظة لاتخاذ القرار لكونه صعب ومهم لي (…) يحزنني أن أعلمكم بأنني لن أكون في الطائرة التي تقل الدفعة الثالثة من بعثتنا، التي أتمنى لها كل التوفيق، إلى طوكيو يوم 26 يوليو (تموز)».

وتابع « كان لا بد لي أن أستمع إلى جسمي وركبتي التي شوّشت، مع وباء كورونا الذي أصابني العام الماضي، على تحضيراتي».وأضاف مخلوفي «كما تعلمون، منذ سنوات أحاول تقديم أفضل ما لدي لتمثيل الجزائر بشرف في المحافل الدولية… أدرك جيدا أنكم كنتم تنتظرون مني أن أُسعدكم وأرفع العلم الجزائري في الألعاب الأولمبية لطوكيو… لكن الطموح والأهداف عند الرياضي تقابلها اللياقة البدنية وبعض العوامل التي يمكن أن تخل بها».

وقال «ليس سهلاً أن نكون في أعلى مستوى عندما تخوننا لياقتنا. قمت بعدة اختبارات بدنية ولم تكن إيجابية. عدم تحقيق الأوقات التي اعتدت عليها في التدريبات كان أمراً محبطاً».

وختم العدّاء الذي كان أمل الجزائر في الحصول على ميدالية «لو كنت لأستمع إلى قلبي لشاركت وأنا أحمل علم الجزائر على بذلتي وركضت لكم لأحاول الحصول على ميداليّة أخرى. لكن فضّلت أن لا أعطيكم آمالا زائفة لأن حبّي لكم وللجزائر خالص وصادق».

ووعد مخلوفي الجزائريين بالعودة «أكثر قوة وعزيمة» للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران (شمال غربي الجزائر) وبطولة العالم لألعاب القوى في الولايات المتحدة الأميركية في العام نفسه.