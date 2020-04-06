يزن العرب يشارك في حملة الاتحاد الآسيوي لمكافحة كورونا

سمر نصار تستبعد إلغاء الدوري الأردني

عمان ـ وكالات:

يشارك يزن العرب مدافع المنتخب الأردني ونادي الوحدات، في الجزء الجديد من حملة إيقاف سلسلة المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة أبرز نجوم القارة.. وقال يزن العرب للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي: “هذا الوباء أثر بشكل كبير على العديد من الناس والدول، ولكن واجبنا هو أن نتوحد كمجتمع عالمي، كرة القدم مثل الحياة، حيث لا يجب ألا نتأثر عندما نسقط، ونحاول أن ننهض من جديد”.

وأضاف: “بالتأكيد هذه أوقات صعبة، ولكن يجب ألا نسمح لها بأن تهزمنا، هنالك العديد من الجهود الإيجابية التي يشهدها العالم، وهي تؤكد أن كل الناس يعملون معاً من أجل كسر سلسلة انتشار المرض”.

وأوضح: “أريد أن أشكر كل من يساهم في مكافحة هذا المرض، سواء العاملين في الواجهة بالقطاع الصحي، وأيضاً كل من يساهم بالقيام بدوره في هذا المجال، وأنا أشجع الجميع على الانضمام لجهود محاولة إيقاف انتشار فيروس كورونا”.

من جهته قال نور الدين دافرونوف لاعب الاستقلال الطاجيكي: “مسؤوليتنا الآن أن نساعد الأبطال العاملين في المجال الصحي، وكلما قمنا بدورنا فإن الضغط يخف عليهم، هناك الكثيرون ممن يواجهون هذه العاصفة بشجاعة رغم صعوبة المهمة”.

وتابع: “أنا أتشرف بالمشاركة في حملة إيقاف سلسلة المرض، ولكن هذه ليست رسالة فقط، بل هو نداء للجميع، حيث يمكن لنا جميعاً أن نكون سفراء لهذه الحملة عبر الوقوف معاً لإيقاف انتشار الوباء”.

وتهدف هذه الحملة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد19).

وأطلق الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي حملة إيقاف سلسلة المرض والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة كافية بين كل شخص وآخر وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي.

وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.. وبعد مرور أسبوع على إطلاق هذه الحملة، بادر أكثر من 100 نجم وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، بالمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف مرض كورونا.

من جانب اخر، قالت سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، إن هناك سلسلة من السيناريوهات المطروحة بما يخص تحديد مصير بطولة الدوري.. وأضافت نصار في تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية: “نحن لا يمكننا أن نحدد الموعد الذي ستعود فيه الحياة لملاعب الكرة الأردنية بسبب المتغييرات المستمرة التي تفرضها أزمة كورونا”.

وأكملت نصار: “في حال عاد النشاط الكروي في تموز أو آب المقبل، فإننا سنسعى لاستكمال الدوري”.ولم تخف نصار إمكانية استكمال بطولة الدوري بدون جمهور واتخاذ قرار بتقليص عدد المباريات وإحداث بعض التعديلات على نظام بطولة الدوري كإقامتها من مرحلة واحدة.

وأكدت نصار أن أي قرار سيتم اتخاذه من قبل الاتحاد الأردني بهذا الصدد، سيكون مرهونًا بموافقة الأندية.

وأردفت: “اجتمع الاتحاد الدولي وأصدر تعليمات للاتحادات المحلية يدعو من خلالها الأندية للتباحث مع لاعبيها للتوصل لاتفاق يرضي الطرفين بخصوص المستحقات المالية والرواتب الشهرية، وبعد الاتفاق سيكون هناك تدخل من لجنة أوضاع اللاعبين في حال حدوث أي خلاف”.

وتمنت نصار أن تتوصل الأندية مع اللاعبين إلى صيغة توافقية فيما بينهم، تمامًا كما فعلت الأندية الأوروبية مع لاعبيها.. واستبعدت نصار أن يتم إلغاء مسابقة الدوري مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون آخر الخيارات المطروحة، على اعتبار أن الأندية قد أبرمت عقودًا موسمية مع اللاعبين والمدربين.

وختمت نصار حديثها: “هناك مدخرات لدى الاتحاد الدولي لا بد أن يتم استثمارها، من خلال تقديم معونة للاتحادات المحلية وكنوع من التعويض للأضرار التي لحقت بمنظومة كرة القدم في العالم بسبب جائحة كورونا”.