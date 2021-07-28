هدفي تحقيق إنجاز جديد في بطولتي العالم وآسيا

بطل القوة البدنية كلاسك.. منتظر محمد:

بغداد ـ فلاح الناصر:

على مدى حضوره في رياضة القوة البدنية، سجل اللاعب منتظر محمد امكانات متقدمة اهلته ليفرض حضورا على الصعيدين المحلي والخارجي، ففي بطولات نظمها اتحاد القوة البدنية، ثم لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك، كان منتظر يحرز مراكز المقدمة بجدارة، وفي مشاركاته الخارجية الاخيرة، حاز على لقب بطل العرب باحرازه الوسام الذهبي في بطولة العرب التي اقيمت في جمهورية مصر العربية وتكللت المشاركة العراقية للقوة البدنية كلاسك بالحضور على 13 وساما ملونا مع التمركز ثانيا في اللائحة النهائية للبطولة بعد منتخب مصر الذي توج بالوسام الذهبي فرقيا.

قبلها كان اللاعب منتظر محمد على موعد مع الفوز بالوسام الفضي في بطولة آسيا التي اقيمت في إيران، يستعد اللاعب حاليا لمشاركات خارجية منها بطولة أوروبا في مانشستر يونايتد الإنجليزية شهر آب المقبل والعالم في البرتغال شهر تشرين الثاني وآسيا في كازاخستان شهر أيلول.

يستهدف اللاعب البطل الحصول على إنجازات جديدة في بطولات العالم وآسيا لتأكيد جدارته كبطل في رياضة القوة البدنية كلاسك التي يقودها البطل الآسيوي ربيع محمد علي ورفاقه العاملين من ابطال اللعبة في الجانبين الفني والإداري.

منتظر يؤدي تدريباته في محافظته ميسان وهو يمثل فريق شرطة ميسان في البطولات التي تقام على صعيد وزارة الداخلية، إلى جانب مشاركاته ضمن تشكيلة منتخب ميسان في البطولات التي تنظمها لجنة القوة البدنية كلاسك.

يقول ان محافظة ميسان وباشراف مباشر من المحافظ علي دواي، كرمت ابطال القوة البدنية الذين تفوقوا على صعيدي اسيا والعالم وهم ( عمار نعمة ومهند عقيل وعباس الوحيلي والمتحدث ونجوم اخرين) بتشييدها لقاعة خاصة تحتضن تدريبات ابطال اللعبة وهي خطوة تعزز المسيرة الرياضية وتؤكد اهتمام المسؤولين في تنمية قدرات الرياضيين وتهيئة اجواء ملائمة لاحتضان التدريبات.

بطل العرب بالقوة البدنية كلاسك، اشار إلى ان ابطال مصر والجزائر يتفوقون بصورة واضحة في البطولات، في حين هنالك في روسيا وحدها نحو 40 اتحاد خاص بالقوة البدنية كل يعمل وفقا لقوانين ولا يرتبط باتحاد واحد، بل هنالك ابطال تقدمهم روسيا في هذه الرياضة يشاركون في بطولات كبرى ويحرزون مراكز متقدمة، فالقوة البدنية لا يمكن ان تقف عند اتحاد او لجنة لانها رياضة تتحدث باستمرار في قوانينها.

واوضح ان بطولة العراق الاخيرة لمنتخبات المحافظات كانت ناجحة بضيافة بغداد، وافرزت وجود خامات شابة يمكن ان يكون لها شأن في عالم هذه اللعبة التي تعتمد القوة والارادة في فعالياتها من اجل التفوق في رفعات الحديد.

وبين انه بدأ لاعبا لكرة القدم في مركز حراسة المرمى في محافظته ميسان وتحديدا في فريق الطيران بمنطقة الماجدية باشراف المدرب الكابتن زاهر، ثم توجه غلى ممارسة القوة البدنية بدعوة من زميله كرار جمال وتدرب تحت اشراف الكابتن د. وسام الدين اسماعيل امين سر لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك حاليا.

وهو يتابع حارس المرمى الإسباني كاسياس، في حين يشجع فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخبنا الوطني العراقي الذي يتمنى له النجاح في رحلة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 التي ستنطلق شهر أيلول المقبل.

في ختام حديثه، دعا البطل منتظر محمد إلى دعم رياضة القوة البدنية العراقية كلاسك لانها تضم ابطال اللعبة على الصعيدين الإداري والفني والتحكيمي وكذلك تقدم اللاعبين المتميزين الذين يعانقون الأومسة المتقدمة في المحافل الخارجية.