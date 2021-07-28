صفارة الشويلي تضبط لقاء أستراليا وأيطاليا في طوكيو

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقود حكمنا الدولي لكرة السلة احمد علي الشويلي في الساعة 12 من ظهر اليوم الاربعاء مباراة منتخبي أستراليا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في أولمبياد طوكيو، المباراة ستجرى في قاعة سايتاما سوبر أرينا، وهي مهمة جدا نظرا لقوة المنتخبين، اضافة إلى سعي كل منهما إلى التفوق والاقتراب من الدور اللاحق، استراليا في الصدارة وتلاحقها ايطاليا في المجموعة التي تضم ايضا ألمانيا ونيجيريا.

وسبق للشيولي ان قاد في الجولة الاولى مباراة ايطالي والمانيا التي انتهت بفوز ايطاليا بنتيجة 92 نقطة مقابل 82 نقطة.