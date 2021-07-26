الحفناوي يهدي العرب أولى الميداليات الذهبية في طوكيو

طوكيو ـ وكالات:

أهدى السباح التونسي أحمد الحفناوي بلاده والعرب الميدالية الذهبية الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.ونجح الحفناوي في حصد الذهب في السباحة مسابقة 400 متر حرة للرجال محققاً مفاجآة مدوية بزمن قدره 3.43.36 دقائق.

وتفوق الحفناوي (18 عاماً) على العديد من الأبطال إذ احتل الأسترالي جاك مكلوغلين المركز الثاني 4.43.52 فيما آلت البرونزية للأميركي كيران سميث 3.43.94.. قال الحفناوي في تصريحات تلفزيونية بعد تتويجه: “لا أصدق ذلك، هذا رائع، هذا الصباح شعرت بإحساس أفضل من يوم أمس، أنا بطل أولمبي الآن”.تابع الشاب المولود في 4 كانون الأول/ديسمبر 2002: “وضعت رأسي في الماء وهذا ما حصل، لا أصدق ذلك، هذا حلم تحوّل إلى حقيقة”.

ومنذ اللحظة الأولى، بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأميركي تشايس كاليش في 400 م متنوعة.وهذه ثاني ميدالية لتونس في هذه الألعاب، بعد تتويج محمّد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن 58 كلغ في رياضة التايكواندو.وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية.

وسيخوض الحفناوي في طوكيو أيضاً سباق 800 م.وكان الحفناوي قد أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 م حرة في بطولة فرنسا، مسجلا 3:46.16 د، كما أحرز سباق 800 م بزمن 7:45.54 د.

ونجحت سيدات أستراليا في التتويج بالذهب وتحطيم الرقم العالمي في سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة فجر أمس.. وتمكن الفريق الأسترالي من قطع السباق بزمن قدره 3.29.69 دقائق أمام كندا صاحبة الفضية 3.32.78 ومن ثم أميركا 3.32.81.واستفادت أستراليا المكون من برونتي كامبل وميغ هاريس وإيما مكون وكاتي كامبل من السبّاحة الثالثة في السباق إيما مكون التي كانت الأسرع في الفريق بقطع 100 متر خلال 51.35.. وكان الرقم العالمي السابق بحوزة سيدات استراليا أيضاً 3.30.05 في 2018.

إلى ذلك، حقق المنتخب المصري فوزاً غاية في الأهمية والقوة على نظيره البرتغال في افتتاح مشاركته بمسابقة كرة اليد ضمن أولمبياد “طوكيو 2020” بنتيجة 37-31 وذلك لحساب المجموعة الثانية.الشوط الأول كان تنافسياً بين المنتخبين برغم محاولات المنتخب المصري أن يحسمه لفائدته قبل أن ينتهي متعادلاً بنتيجة 15-15.. لكن المنتخب المصري تمكن من تأكيد ذاته في الشوط الثاني موضحاً تفوقه في المباراة بفارق ستة أهداف، لينتهي الشوط الثاني 22-16.

وستكون مباراة الفراعنة الثانية في المجموعة، ضد الدانمارك حاملة ذهبية ريو 2016 صباح الاثنين الساعة 8:15 بتوقيت مكة المكرمة. . وبدأت المباراة بتقدم للمنتخب البرتغالي في النتيجة، قبل أن ينتفض الفراعنة ويدركون التعادل.

ثم عاد منتخب البرتغال إلى المباراة مع اقتراب نهاية الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف التقدم 15-14 قبل ثوان قليلة من نهايته، ليطلب بعدها مدرب مصر الإسباني روبرتو غارسيا باروندو وقتاً مستقطعاً.. وفي الثانية الأخيرة من الشوط الأول، منح حكم المباراة ركلة حرة للمنتخب المصري نفذها يحيى خالد ببراعة، وأحرز من خلالها التعادل.

وفي الشوط الثاني، ورغم أفضلية برتغالية مع انطلاقته، قلب المصريون الطاولة عندما سجل أحمد هشام هدف التقدم 21-20، ليفرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات الأمور في الربع الأخير.. ومع تألق الدفاع والحارس محمّد عصام الطيار، وتفوق الثلاثي محمّد سند وعلي زين وأحمد هشام في إنهاء الهجمات، اتسع الفارق إلى ستة أهداف، لينتهي اللقاء بفوز مصر 37-31.

وتوجت كوريا الجنوبية، بالميدالية الذهبية في رماية القوس والسهم لفئة الفرق المختلطة، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.. وتغلب الفريق الكوري على نظيره الهولندي، بنتيجة (5-3) خلال المباراة النهائية أول أمس، ليكتفي الهولنديون بالميدالية الفضية.. وفي نفس المنافسات، أحرزت المكسيك الميدالية البرونزية، بعدما تغلبت على تركيا بنتيجة (6-2).