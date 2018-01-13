آلية جديدة لصرف رواتب المتقاعدين في مصرف الرافدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا مصرف الرافدين المتقاعدين الى استلام رواتبهم التقاعدية من فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بدلا من التوجه الى منافذ الصرف الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “على المتقاعدين الذين يتسلمون مستحقاتهم الشهرية زيارة فروع المصرف التي وفرت خدمات ميسرة لصرف رواتبهم وبأسرع وقت”.

وأشار الى أن “منافذ الصرف المتواجدة تقوم باستقطاع مبلغ من المتقاعد مقابل تسلم راتبه على عكس فروع المصرف التي وضعت على عاتقها مسؤولية خدمة المتقاعدين وبشكل يومي”. وكان مصرف الرافدين، قد اعلن في وقت سابق إطلاق خدمة الرسائل القصيرة sms للإبلاغ عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن طريق البطاقة الذكية.

وقال المصرف “إنه قام بالتنسيق مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية وبالاتفاق مع شركة زين للاتصالات على اتباع آلية معينة في إبلاغ المتقاعدين عن موعد صرف رواتبهم وذلك عن طريق الرسائل القصيرة sms”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي في سياق تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين”.