فلاح السوداني وزياد القطان في معتقل النزاهة قريباً

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت هيئة النزاهة، عن صدور مرسوم جمهوري لبناني يقضي بتسليم المدان عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق إلى السلطات القضائية في العراق، فيما أفادت الهيئة بصدور الإرادة الملكيّة في المملكة الأردنيَّة القاضية بتسليم المدان زياد القطان الى السلطات العراقية.

وقالت الهيئة في بيان لها، تابعته “الصباح الجديد” أن “ملف الاسترداد المقدم منها أفضى إلى إقناع الجهات القضائية اللبنانيّة بتسليم المُدان السوداني، الأمر الذي حدا بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتسليمه.”

وأشار البيان إلى أن “رئاسة الجمهورية اللبنانية أصدرت مرسومها المُرقَم (2097) المُؤرخ في 27/12/2017 القاضي بتسليم المدان المقبوض عليه في الأراضي اللبنانية (عبد الفلاح السوداني) إلى السلطات القضائية العراقية”، لافتا إلى “أن الإجراءات بين الجانبين العراقي واللبناني متواصلة لتسليم المدان”.

وعلى صعيد متصل، أفادت هيئة النزاهة بصدور الإرادة الملكيّة في المملكة الأردنيَّة القاضية بتسليم المدان (زياد القطان) الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقيَّة.

واكد البيان ان الهيئة وبالتعاون مع دائرة الانتربول تمكنت من انجاز عمليات الاسترداد لمدانين ومتهمين بالفساد.