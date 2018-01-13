  • الأحد , 14 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • روسيا تسقط 21.5 مليار دولار من ديونها على العراق

روسيا تسقط 21.5 مليار دولار من ديونها على العراق

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أسقطت روسيا ديونا سيادية لعدد من الدول خلال السنة الماضية تصل قيمتها إلى 140.2 مليار دولار، من بينها دول عربية مثل العراق وسوريا والجزائر.
وقال نائب وزير المالية الروسي سيرجي ستورشاك، إن “الحكومات في العالم تمنح قروضا لدول فى العالم للحصول على امتيازات بالمقابل مثل شروط تفضيلية لمنتجاتها أو لمستثمريها فى البلاد المقترضة”.
وأشار إلى، أن “القروض تنقسم إلى نوعين، الأول يتم استخدام الأموال لتمويل شراء بضائع ومنتجات من البلد المقرض، والثاني تستخدم كمساعدة مالية للدول المقترضة لتجاوز صعوبات تواجهها”.
وأضاف ستورشاك، أن “روسيا شطبت للعراق ديونا بقيمة 21.5 مليار دولار، ولسوريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل إبرام صفقات فى مجالات عدة مثل البناء والنفط والغاز، وللجزائر بقيمة 4.7 مليار دولار”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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